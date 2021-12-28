Для донских студентов построят самое большое общежитие

В Ростове-на-Дону началось строительство общежития Донского государственного технического университета, в котором смогут жить до двух тысяч студентов. Здание станет самым большим местом жительства студентов на Юге России.

Согласно проектной документации новое здание будет состоять из двух 25-этажных корпусов эллипсоидной формы, связанных переходной галереей. Высота зданий - 74,5 метра, площадь - около 40 тысяч квадратных метров.

- Строительство общежития - часть большого проекта по созданию кампуса нового типа. Мы стремимся к тому, чтобы университет постоянно развивался, а жизнь нашей молодежи была как можно более комфортной и содержательной, - рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи. - В 2020 году мы открыли 23-этажное общежитие квартирного типа с 8-этажным социальным блоком, где живут сегодня около тысячи студентов. Новый объект вместит почти в 2 раза больше. В результате в студгородке нашего вуза будут жить более 8 тысяч юношей и девушек.

На первом этаже общежития будут расположены помещения административного блока, комнаты отдыха, прачечная самообслуживания, комната для игры в настольный теннис и бильярд, конференц-зал и медицинский пункт. Со 2-го по 25-й этаж разместятся квартиры на двух и трех человек - с кухней, ванной комнатой, санузлом, мебелью и необходимым в быту оборудованием: холодильником, микроволновкой и электроплитой. Завершить строительство общежития планируется в 2024 году.

ДГТУ - крупнейший университет Юга России: здесь учатся около 40 тысяч студентов, бакалавров и аспирантов. В студгородке - 10 общежитий на 55 000 человек.