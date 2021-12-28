Губернатор Севастополя ответил на попытку выселить льготников из квартир

Семьи льготников, получивших квартиры от правительства Севастополя в 2014 году, не выгонят на улицу. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев сегодня на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента "РГ".

Напомним, пенсионерку Людмилу Поплавскую и ее сына-инвалида, а также ее соседку Нину Соловьян с двумя детьми могут выселить на улицу из квартир, в которых они прожили шесть лет, сделали ремонт. Город так и не оформил с ними договоры соцнайма, а сейчас у их жилья оказались новые владельцы. "РГ" писала об этом в статье "Жилье и жулье" в номере от 15.12.2021. Экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло выдал льготникам жилищные сертификаты. Застройщик обязался предоставить квартиры льготникам "на добровольных началах", однако вместо этого квартиры оказались проданы другим людям. Новые владельцы добились в судах решений о выселении жильцов.

- Не выгонят, я уже взял это на контроль, - сказал Михаил Развожаев. - Глава субъекта действовал из лучших побуждений, но подчиненные так реализовали. Часть этих сертификатов были реализованы нормально, людям передали квартиры. Но были и ситуации, когда благие намерения привели к нехорошим последствиям.

Он рассказал, что власти уже поработали с несколькими подобным случаям и смогли урегулировать ситуацию через судебные решения.

- Эту проблему надо довести до завершения, это имидж власти. Мы обязательно доведем ее до ума, - отметил Развожаев.