Какие продукты к новогоднему застолью подорожали на юге России

Управления госстатистики в южных регионах России подсчитали цену праздничного новогоднего стола. В среднем цены вырастут на 10 - 15 процентов, так как за год подорожало большинство продуктов питания. Однако небольшой сегмент товаров подешевел.

Больше всего выросла цена на картофель. Причем если в Краснодаре он подорожал на 65 процентов, то в Калмыкии - на 86. На втором месте - свекла и морковь. Цены на них начали бить рекорды еще в мае: прошлогодний урожай был небогатым, закончились запасы, и на рынок хлынула импортная продукция. А пандемия привела к дефициту трудовых мигрантов, которые традиционно работали на полях. Поэтому в нынешнем сельхозсезоне фермеры задержали посадки и сократили площади.

На третьем месте - красная икра, цена на нее повсеместно выросла на 32 процента, впервые преодолев отметку 5 тысяч рублей за килограмм. Кроме того, более чем на 20 процентов подорожали куры, на десять процентов - сыр.

Тем временем во всех южных регионах отмечено снижение на 10 - 16 процентов цены на яблоки. Это объясняется тем, что на юге был хороший урожай - на 30 процентов больше, чем в прошлом году. Поскольку импорт этих фруктов не уменьшился, в результате жесткой конкуренции цена стала ниже.

В Астрахани на три процента подешевели апельсины и чай, на 1,5 процента - отечественный коньяк. В Волгограде - на 15 процентов снизились цены на помидоры и огурцы, тогда как в других регионах они, наоборот, сильно поднялись. Дело в том, что волгоградские аграрии выращивают овощи в зимних теплицах и регион входит в десятку лидеров в России по производству зимних огурцов. А сейчас как раз начались поставки тепличных овощей на прилавки.

В Калмыкии на девять процентов снизилась цена на отечественное шампанское. Тому есть объяснение. В республике меньше всего покупают игристые вина. По данным федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, здесь один из самых низких в России показателей объема их продаж. Кроме того, пить спиртное на Новый год в республике не принято, предпочтение отдается калмыцкому чаю.

Один из главных символов новогоднего застолья, салат оливье, обойдется южанам в среднем в 400 рублей, это на 16 процентов дороже, чем в прошлом году.

Традиционный рецепт, по ингредиентам которого, к примеру, считал цену Астраханьстат, выглядит так: майонез (200 г), яйца (4 шт.), колбаса (300 г), картофель (500 г), соленые огурцы (400 г), горошек (380 г), морковь (200 г), лук (100 г). Подорожали все без исключения ингредиенты. Сэкономить можно разве что за счет лука, который в салат добавляют не все.

Стоимость не менее любимой в России сельди под шубой оказалась выше на 20 процентов в Астрахани, на 30 - в Краснодаре и на 40 - в Калмыкии, здесь больше, чем в других южных регионах, выросла цена на основные ингредиенты, сельдь и картофель. В этих же регионах на 11, а кое-где и на 32 процента подорожали яйца, а вот в Волгограде цена на них практически не изменилась.

Организуя праздничное застолье на четверых, южане смогут уложиться в среднем в семь тысяч рублей. К примеру, в Калмыкии цена набора продуктов для встречи Нового года составит приблизительно 6 363 рублей, а в Астрахани - 7 569.

Прямая речь:

Руслан Пашаев, министр сельского хозяйства Астраханской области:

- Текущий год для агропромышленного комплекса оказался не менее сложным, чем предыдущий, поскольку в условиях пандемии сельскохозяйственные производители столкнулись с рядом проблем, связанных с ростом цен. Очень сильно, в среднем на 25 процентов, подорожали минеральные удобрения, выросли цены на электроэнергию, ГСМ, труд работников. Если мы берем картофель, то в этом году - неурожай не у нас, а в Пакистане, Иране, которые традиционно импортируют продукт зимой. И перекупщики спекулятивно взвинтили цены.