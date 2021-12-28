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28.12.2021 20:30
Рубрика: Экономика

Классификатора крымских отелей лишат аккредитации

Текст: Алексей Вакуленко

Комиссия по апелляциям при Ростуризме рекомендует Ростуризму лишить аккредитации общественную организацию "Объединение граждан по защите прав потребителей "Курортный Крым", которая определяет категорию звездности объектов размещения. Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма РК.

Фото: Пресс-служба министерства курортов и туризма РК
В Крыму спецкомиссия проверит звездность отелей

Такое решение комиссия приняла, проверив соответствие крымских отелей присвоенным категориям звездности после жалоб туристов. Сейчас также проводится дополнительная проверка других объектов размещения, классифицированных "Курортным Крымом".

Ранее глава Минтуризма республики Вадим Волченко сообщил, что по итогам всего двух проверок федеральные эксперты, сотрудники Ростуризма, министерства курортов и туризма РК, члены Комиссии по апелляциям, а также представители "навесивших "звезды" организаций выявили несоответствие некоторых крымских гостиниц требованиям присвоенной категории. Инспекторы среди прочего обнаружили отсутствие инструкций о мерах пожарной безопасности и планов эвакуации при пожаре, пожарного инвентаря, установок сигнализации о пожаре, оповещения, а также эвакуационных выходов, которые "вкупе с узкими лестницами и проходами создают реальные угрозы жизни и здоровью людей".

Кроме того, в этих гостиницах, по словам министра, грязные матрасы, сломана сантехника, сколота плитка, оголены провода в стене, есть плесень, пыль и насекомые в радиаторах и постельном белье. Волченко предупредил владельцев этих мест размещения, что без устранения нарушений они не смогут возобновить работу.

Неоправданное присвоение категории звездности крымским отелям рассмотрит профильная комиссия в Москве. Глава Минтуризма также призвал туристов, сталкивающихся в крымских отелях с аналогичными нарушениями и несоответствием заявленной звездности, сообщать ему об этом в личных сообщениях на странице в Facebook, а также по электронному адресу министерства: kurort@mtur.rk.gov.ru.

Справка "РГ"

По оперативным данным Минтуризма РК, в Крыму аккредитованы 894 средства размещения. Из них 10 признаны соответствующими категории "пять звезд", 52 - "четыре звезды", 218 - "три звезды", 154 - "две звезды", 31 - "одна звезда". Без звезд остались 429 объектов размещения.

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