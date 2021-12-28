Крым потратит на ремонт и строительство дорог 12 миллиардов рублей

Новости

В Европейской России температура в новогоднюю ночь будет теплее обычной 15:54
Опрос: 70 процентов австрийцев переживают из-за нового года 15:46
Попова рассказала об очагах чумы в СНГ 15:42
Брат Диего Марадоны умер от остановки сердца 15:40
Попова назвала две болезни, при которых "омикрон" протекает тяжело 15:34
Попова: Коронавирус будет приходить в тот сезон, который себе выберет 15:28
Путин поднял планку коллективного иммунитета до 90 процентов 15:28
Чижов: ЕС должен сам сделать первый шаг для нормализации отношений с РФ 15:27
Чекунков: Процедура оформления земли в ДФО и Арктике станет еще удобнее 15:22
Попова: Российская миссия первой в мире "добралась" до "омикрона" 15:17
Попова предсказала вытеснение "дельта"-штамма "омикроном" 15:03
Россия предложила Индии разработать новый танк на платформе "Армата" 15:03
График движения столичных электричек изменится на новогодние праздники 15:00
Глава комитета ГД объяснил, в каком случае не нужно будет вводить QR-коды 14:31
Володин возглавил рейтинг активности депутатов Госдумы за осеннюю сессию 14:25
Росстат изменит методику расчета недельной инфляции с января 2022 года 14:23
В Австрии введут оплату за сданные пластиковые бутылки 14:14
Путин поблагодарил Назарбаева за идею создания ЕАЭС 14:08
Иностранцы заинтересовались российской эшелонированной системой ПВО 14:01
Оперштаб: В Москве выявлено 1 705 новых случаев COVID-19 13:55
МВД предупредило иностранцев о риске выдворения из России с 1 января 13:53
Сделать прививку от COVID-19 и пройти экспресс-тестирование москвичи смогут и в праздники 13:52
Песков: Число участников Послания президента зависит от эпидобстановки 13:34
Генпрокуратура просит ликвидировать общество "Мемориал", признанное иноагентом 13:29
"Зенит" намерен приобрести форварда "Крыльев Советов" Сергеева 13:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 15:04
Рубрика: Власть

Крым потратит на ремонт и строительство дорог 12 миллиардов рублей

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )

Республика Крым в 2022 году потратит на ремонт и строительство дорог 12 миллиардов рублей. Из этой суммы восемь миллиардов рублей направят на строительство и капитальный ремонт, еще четыре миллиарда рублей - на содержание и обслуживание дорожной сети.

Программа развития Крыма может быть продлена до 2030 года

Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что если позволит погода, подрядчики приступят к работам уже с середины января.

При этом стоимость строительства автомобильного обхода Ялты составит около двух миллиардов рублей, но это не окончательная цена. Власти обещают, что по проекту под снос попадет минимальное количество домов. Рассматриваются два варианта строительства трассы: на эстакадах через город или с углублением в горные массивы.

К началу нового курортного сезона пообещали закончить строительство развязки у международного аэропорта Симферополь длиной 3,2 километра. Стоимость контракта - 1,9 миллиарда рублей, он был заключен в 2017 году, завершить работы планировалось до 2018 года.

Все этапы новой трассы Симферополь - Евпатория - Мирный введут в эксплуатацию к концу 2023 года. Это четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 100 километров в час. А в ближайшие дни откроют движение по второму этапу автодороги - от Николаевской развязки до села Скворцово.

В этом году Крым на дороги получил 27 миллиардов рублей, все средства освоены.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Владимир Путин назвал создание СНГ оправданным шагом
Лавров: Россия будет твердо отстаивать свои интересы на переговорах с США
Минздрав уточнил рекомендации по лечению коронавируса
Чижов: Затягивание сертификации "СП-2" - проблема потребителей в ЕС
Власти Франции объявили об ужесточении ограничительных мер
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги