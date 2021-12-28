Крым потратит на ремонт и строительство дорог 12 миллиардов рублей

Республика Крым в 2022 году потратит на ремонт и строительство дорог 12 миллиардов рублей. Из этой суммы восемь миллиардов рублей направят на строительство и капитальный ремонт, еще четыре миллиарда рублей - на содержание и обслуживание дорожной сети.

Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что если позволит погода, подрядчики приступят к работам уже с середины января.

При этом стоимость строительства автомобильного обхода Ялты составит около двух миллиардов рублей, но это не окончательная цена. Власти обещают, что по проекту под снос попадет минимальное количество домов. Рассматриваются два варианта строительства трассы: на эстакадах через город или с углублением в горные массивы.

К началу нового курортного сезона пообещали закончить строительство развязки у международного аэропорта Симферополь длиной 3,2 километра. Стоимость контракта - 1,9 миллиарда рублей, он был заключен в 2017 году, завершить работы планировалось до 2018 года.

Все этапы новой трассы Симферополь - Евпатория - Мирный введут в эксплуатацию к концу 2023 года. Это четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 100 километров в час. А в ближайшие дни откроют движение по второму этапу автодороги - от Николаевской развязки до села Скворцово.

В этом году Крым на дороги получил 27 миллиардов рублей, все средства освоены.