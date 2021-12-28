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28.12.2021 14:17

На Дону нашли способ решить проблему бесхозных сетей ЖКХ

Ростовский суд определил ответственных за аварийные тепловые сети
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России № 295(8646)
Впервые Арбитражный суд Ростовской области по требованию управляющей организации нашел ответственных за содержание аварийных тепловых сетей. Жильцы многоквартирных домов, оплачивающие коммуналку, знают, что в случае аварии нужно обращаться к управдому.

Вот только из этого правила есть исключение, если теплосеть проходит по подвалу транзитом и предназначена для снабжения теплом другого дома. В таких случаях ремонт должен проводить хозяин сетей.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Но кто является их фактическим владельцем? Этот вопрос решали жители нескольких домов в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону, в подвале которых еще в советское время был проложен так называемый транзит. За долгие годы он пришел в плачевное состояние: нет теплоизоляции, коррозия, везде латки и "вставки". Если трубу прорвет, горячая вода может не просто нанести ущерб дому, но и создать угрозу здоровью жильцов.

- Управляющая компания своими силами устраняла аварии, но этого было недостаточно, да это и не ее обязанность. А когда люди обратились за помощью к поставщику услуги, в Ростовские тепловые сети, получили отказ. "Теплосети" сослались на договор с "Теплокоммунэнерго". Жильцы обратились туда и снова получили отказ: инфраструктура, мол, не наша, а единой теплоснабжающей компании Ростовские тепловые сети, - рассказал "РГ" юрист Барей Нигматуллин, защищавший интересы граждан. - Деньги жильцов получают и Ростовские тепловые сети - за тепло и горячую воду, и "Теплокоммунэнерго" - за передачу по их трубам. А как авария, то все становится ничейным.

Чьи трубы, пришлось выяснять суду. После кассации, при повторном рассмотрении дела, хозяина все же установили. Трубы прокладывались в эпоху СССР, и по закону они были государственными. В 2000-х, при разграничении госсобственности, тепловое хозяйство передали Ростову-на-Дону. Город, в свою очередь, учредил муниципальное унитарное предприятие "Теплокоммунэнерго" и передал инфраструктуру ему во владение. МУП в ходе приватизации муниципальной собственности стало акционерным обществом и получило теплосети в собственность. Только вот на баланс была поставлена труба до дома и после, а часть трубы в подвале досталась жильцам. И это неправильно. "Обязанность по эксплуатации тепловых сетей от тепловых камер до объектов теплоснабжения, в том числе и спорных транзитных тепловых сетей, лежит на "Теплокоммунэнерго". При этом спорные тепловые сети не являются бесхозными", - однозначно решил суд.

- Это беспрецедентное решение для Ростовской области и всей России, - говорит Нигматуллин. - До этого судебная практика шла по другому пути: такие сети признавали бесхозными, затем они переходили в собственность города, который и должен был их содержать. Правда, взять деньги с поставщиков у муниципалитета не получалось, для этого нужно иметь статус сетевой организации. Вот и выходит, денежки одним, а головная боль - другим: жителям, управляющей компании и всему городу.

Теперь ростовчане создали прецедент. Это решение суда смогут взять на вооружение жители многоквартирных домов по всей стране, уверены юристы.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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