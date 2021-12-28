На Дону нашли способ решить проблему бесхозных сетей ЖКХ

Впервые Арбитражный суд Ростовской области по требованию управляющей организации нашел ответственных за содержание аварийных тепловых сетей. Жильцы многоквартирных домов, оплачивающие коммуналку, знают, что в случае аварии нужно обращаться к управдому.

Вот только из этого правила есть исключение, если теплосеть проходит по подвалу транзитом и предназначена для снабжения теплом другого дома. В таких случаях ремонт должен проводить хозяин сетей.

Но кто является их фактическим владельцем? Этот вопрос решали жители нескольких домов в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону, в подвале которых еще в советское время был проложен так называемый транзит. За долгие годы он пришел в плачевное состояние: нет теплоизоляции, коррозия, везде латки и "вставки". Если трубу прорвет, горячая вода может не просто нанести ущерб дому, но и создать угрозу здоровью жильцов.

- Управляющая компания своими силами устраняла аварии, но этого было недостаточно, да это и не ее обязанность. А когда люди обратились за помощью к поставщику услуги, в Ростовские тепловые сети, получили отказ. "Теплосети" сослались на договор с "Теплокоммунэнерго". Жильцы обратились туда и снова получили отказ: инфраструктура, мол, не наша, а единой теплоснабжающей компании Ростовские тепловые сети, - рассказал "РГ" юрист Барей Нигматуллин, защищавший интересы граждан. - Деньги жильцов получают и Ростовские тепловые сети - за тепло и горячую воду, и "Теплокоммунэнерго" - за передачу по их трубам. А как авария, то все становится ничейным.

Чьи трубы, пришлось выяснять суду. После кассации, при повторном рассмотрении дела, хозяина все же установили. Трубы прокладывались в эпоху СССР, и по закону они были государственными. В 2000-х, при разграничении госсобственности, тепловое хозяйство передали Ростову-на-Дону. Город, в свою очередь, учредил муниципальное унитарное предприятие "Теплокоммунэнерго" и передал инфраструктуру ему во владение. МУП в ходе приватизации муниципальной собственности стало акционерным обществом и получило теплосети в собственность. Только вот на баланс была поставлена труба до дома и после, а часть трубы в подвале досталась жильцам. И это неправильно. "Обязанность по эксплуатации тепловых сетей от тепловых камер до объектов теплоснабжения, в том числе и спорных транзитных тепловых сетей, лежит на "Теплокоммунэнерго". При этом спорные тепловые сети не являются бесхозными", - однозначно решил суд.

- Это беспрецедентное решение для Ростовской области и всей России, - говорит Нигматуллин. - До этого судебная практика шла по другому пути: такие сети признавали бесхозными, затем они переходили в собственность города, который и должен был их содержать. Правда, взять деньги с поставщиков у муниципалитета не получалось, для этого нужно иметь статус сетевой организации. Вот и выходит, денежки одним, а головная боль - другим: жителям, управляющей компании и всему городу.

Теперь ростовчане создали прецедент. Это решение суда смогут взять на вооружение жители многоквартирных домов по всей стране, уверены юристы.