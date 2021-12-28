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28.12.2021 13:05
Рубрика: Происшествия

На Кубани убийцу четырех человек приговорили к пожизненному заключению

Текст: Михаил Сухарев

Коллегия присяжных в Краснодарском краевом суде признала виновным 33-летнего жителя села Отрадо-Кубанского. Мужчина в ноябре 2018 года убил четырех человек, а также совершил целый ряд тяжких преступлений, включая похищение, угрозу убийством, угон и другие. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, его приговорили к пожизненному заключению.

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
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- В судебном заседании подсудимый вину не признал. На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей суд постановил приговор, которым мужчина признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима,- говорится в сообщении пресс-службы судов.

Все свои злодеяния подсудимый совершил в течение всего нескольких месяцев. В мае 2018 года он без видимых причин напал на водителя случайно выбранного автомобиля и избил его. Пострадавший получил серьезные травмы, ущерб его здоровью позднее оценили как средней тяжести. В октябре того же года преступник угнал машину своей матери.

В сентябре 2018 года он взял маленького сына своей бывшей сожительницы, поднялся с ним на 28-метровую радиовышку и угрожал сбросить вниз. После этого мать ребенка обратилась в полицию и дала показания об угрозе убийством ее сыну. В ноябре осужденный случайно встретил ее возле магазина в Отрадо-Кубанском и потребовал у нее изменить показания. Мужчина начал избивать бывшую сожительницу, затем вывез ее в лес и заставил копать руками землю. Потом он привез ее в заброшенный дом и привязал к ножке кровати. Вскоре женщина смогла освободиться и сбежать.

Спустя всего несколько дней, осужденный жестоко расправился над своими собутыльниками - во время распития спиртного он набросился с ножом на двоих мужчин и убил их на месте. В доме находились еще два человека - мужчина и женщина - их он также убил, чтобы не оставлять свидетелей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, коллегия присяжных заседателей указала, что подсудимый не заслуживает никакого снисхождения. Сам преступник свою вину ни по одному уголовному делу не признал.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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