Площади виноградников на юге России увеличат на треть

1 января начинается реализация федерального проекта "Стимулирование развития виноградарства и виноделия". Его главной целью станет увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте на 35 процентов к 2030 году. Для этого планируется ежегодно выделять от 2,4 до 3,3 миллиарда рублей в качестве господдержки, а общая сумма средств из федерального бюджета составит 25,4 миллиарда рублей.

Принятое решение откроет доступ к государственным деньгам большему числу аграриев, занятых выращиванием винограда. Акцент сделан на культивирование как молодых (возрастом до четырех лет включительно), так и уже плодоносящих виноградников. Помимо уже хорошо известных виноградарям мер субсидирования, впервые установлены повышающие коэффициенты выплат на один гектар площади закладываемых виноградников в зависимости от плотности насаждений. Так при плотности свыше 2222 растений на гектар повышающий коэффициент составит не менее 1,4. При плотности 3333 растения на гектар - 1,7. Коэффициент 2 установлен для виноградных питомников.

С 1 января 2023 года власти должны внедрить систему отслеживания сырья и товаров на базе существующих государственных информационных систем. Кроме того, президент потребовал от правительства до 1 апреля доложить о доступности страхования утраты урожая, порчи продукции переработки, внедрении мер господдержки. Местным властям виноградарско-винодельческих районов, а это Крым и Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область и Дагестан, поручено предусмотреть меры региональной поддержки. Речь идет о популяризации винного туризма, экскурсий, а также постепенном росте доли отечественной продукции на прилавках магазинов.

Следует отметить, что в целом потребительский спрос на российское вино стабильно растет. До последнего времени вина, произведенные из собственного винограда, составляли только 10 процентов отечественной продукции. Остальные, те, что позиционировались как российские, были произведены из импортных виноматериалов.

В 2021 году винограда в России собрали 680 тысяч тонн, что соответствует показателю предыдущего года. Это позволит произвести около 44 миллионов декалитров вина. Некоторое снижение выпуска возможно в связи с запретом на использование при производстве российского вина иностранных виноматериалов, который установлен федеральным законом о развитии виноградарства и виноделия. В 2021 году импортные поставки виноматериала в России сократились на 87 процентов. При этом количество вин, соответствующих стандартам Роскачества, стало рекордным по сравнению со всеми предыдущими годами исследования.

Фото: Инфографика "РГ"/ Родион Косенцов

Согласно экспертным оценкам, для полного обеспечения российских виноделов отечественным сырьем, необходима площадь виноградников около 200 тысяч гектаров. На 1 января 2020 года в Российской Федерации она составила 93,5 тысячи гектаров. По данным профильного министерства Крыма, с 2014-го по 2020 год на условиях господдержки в Крыму заложено более 4000 гектаров виноградников. В 2021 году площадь новых плантаций составит свыше 850 гектаров. Почти 3 миллиона саженцев винограда подготовили для закладки 18 предприятий.

- В 2015 году площади виноградников возрастом свыше 20 лет в Крыму составляли 52 процента. Это площади, с которых получают ягоду с низкой урожайностью, - сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. - За период с 2015-го по 2020 год в республике удалось обновить посадки виноградников. В результате количество малопродуктивных виноградников снизилось с 52 до 40 процентов.

За пять лет урожайность виноградников в Крыму выросла с 49,8 до 63,6 центнера с гектара. Валовой сбор - с 65 тысяч тонн в 2015 году до 122 тысяч тонн в 2021-м. Субсидирование закладки виноградников в Крыму в 2022 году увеличится на 77 процентов - до 681 миллиона рублей.

Прямая речь

Валерий Захарьин, глава винного дома:

- Увеличить площади плодоносящих виноградников на 20-30 тысяч гектаров в масштабах России - абсолютно посильная задача. В советское время эти площади составляли около 500-600 тысяч гектаров, а сейчас в пять - шесть раз меньше. Есть проблема дефицита питомников, но она решаемая. Опять же, 30 лет назад в Крыму каждое виноградарское предприятие имело свой питомник. На первых порах подвой лоз можно завозить из-за рубежа, а привой делать так, как это делали в советское время, тиражируя нужные сорта. И вполне логично, что самый высокий повышающий коэффициент господдержки установлен именно для питомников. Это стимулирует их закладку.

Юрий Шавардов, соучредитель винного парка Ай-Савская долина:

- Дефицит качественного отечественного посадочного материала стал для виноградарей серьезной проблемой. Те, кто закладывал плантации в 2019-2020 годах импортными саженцами, рассчитывали на пятилетний цикл господдержки, а он оборвался с вступлением в силу отраслевого 468-ФЗ. Когда его принимали, речь шла о том, что будет пятилетний переходный период, на время действия которого посадки импортных лоз будет субсидировать государство. Но сегодня Минсельхоз РФ считает, что субсидировать такие плантации можно, а прокуратура и Счетная палата - что это нарушение закона. В результате многие виноградари и виноделы остались без господдержки, и даже в Краснодарском крае цена на отечественные саженцы уже обогнала цену на импортные, при более низком качестве. Сейчас институт "Магарач" работает над созданием собственного маточного питомника, но для этого нужно время. Поэтому я считаю, что переходный период, когда закладка молодых плантаций импортными саженцами будет субсидироваться наравне с отечественными, обязательно нужен.