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28.12.2021 14:07
Рубрика: Власть

В Крыму назначили врио главы регионального минсельхоза

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов своим указом назначил временно исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале республики.

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С 2015 года женщина попеременно занимала должности заместителя и первого заместителя главы минсельхоза. До этого в 2012-2014 годах возглавляла управление экономического развития и инвестиционной деятельности министерства аграрной политики и продовольствия РК, в 2014-2015-м - управление экономического развития и сельских территорий министерства сельского хозяйства республики.

В 1994 году Зарединова окончила Киевский национальный экономический университет, получила специальность экономиста.

Ранее возглавлявший крымский минсельхоз Андрей Рюмшин, который с октября 2019 года одновременно с этим занимал пост вице-премьер-министра правительства республики, подал в отставку. Он руководил ведомством с октября 2016 года.

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