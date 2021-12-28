В Крыму назначили врио главы регионального минсельхоза

Глава Республики Крым Сергей Аксенов своим указом назначил временно исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале республики.

С 2015 года женщина попеременно занимала должности заместителя и первого заместителя главы минсельхоза. До этого в 2012-2014 годах возглавляла управление экономического развития и инвестиционной деятельности министерства аграрной политики и продовольствия РК, в 2014-2015-м - управление экономического развития и сельских территорий министерства сельского хозяйства республики.

В 1994 году Зарединова окончила Киевский национальный экономический университет, получила специальность экономиста.

Ранее возглавлявший крымский минсельхоз Андрей Рюмшин, который с октября 2019 года одновременно с этим занимал пост вице-премьер-министра правительства республики, подал в отставку. Он руководил ведомством с октября 2016 года.