В Крыму откроют учебный центр для сотрудников предприятий

На базе предприятия "Крымхлеб" в январе откроется "Фабрика процессов". Это учебный центр, где сотрудникам компаний расскажут о методах бережливого производства, повышении эффективности офисных процессов и о многом другом. За год пройти обучение смогут 400-500 человек.

Строительство завершится к концу декабря, площадь "Фабрики" - 131 квадрат, она разделена на два сектора. В зоне производства будет проходить моделирование того или иного производственного процесса, а в офисной зоне - тренинги. Пройти обучение смогут не только директоры и руководящий состав, но и рядовые сотрудники.

- Обучение проходит на основе моделирования процессов сборки изделий. Сотрудникам предлагается собрать сколько-то изделий за определенное время. После этого тренер расскажет об основных принципах бережливого производства, об ошибках, которые были допущены, а потом сотрудники на практике применят полученные знания: повторно соберут изделие, но уже гораздо быстрее, - рассказывает руководитель дирекции по управлению Региональным центром компетенций РК Роман Леонтьев.

Обучение будут проводить сертифицированные тренеры и руководители проекта - специалисты Регионального центра компетенций Крыма.

Для сотрудников предприятий-участников национального проекта "Производительность труда" обучение на "Фабрике" бесплатное. Для остальных фирм и организаций - на коммерческих условиях. Многие не подпадают под критерии нацпроекта, но хотят получить новые знания, теперь у них будет такая возможность.

- Проблема многих предприятий в том, что со временем сотрудники перестают замечать недоработки и ошибки, им надо помочь увидеть производственный процесс по-новому. Задача "Фабрики" в том, чтобы после обучения руководитель или инженер сам понял, какие недочеты есть в работе, и самостоятельно перестроил весь процесс, - поясняет Роман Леонтьев.

Справка "РГ"

В Республике Крым 27 компаний стали участниками нацпроекта "Производительность труда". Его задача - помочь бизнесу увеличить выработку и сократить различные потери. В рамках нацпроекта обучение прошли 394 человека.

Есть три основных критерия для участия в проекте: выручка предприятия должна быть не менее 400 миллионов рублей в год, в составе учредителей - менее 50 процентов резидентов иностранных государств, а сфера деятельности компании должна относиться к приоритетным отраслям (обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, строительство, сельское хозяйство и торговля).

Для повышения производительности труда часто достаточно правильно выстроить технологический процесс и обучить сотрудников. Региональный центр компетенций проводит бесплатные тренинги по "бережливому производству", специалисты помогают коллективу взглянуть на производственную цепочку по-новому, проанализировать и устранить потери, которые возникают на разных этапах, свести на нет выпуск бракованной продукции.