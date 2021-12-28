В Ростове-на-Дону появился крупный медцентр для больных коронавирусом

Донской инфекционный центр - настоящий автономный медицинский город в городе - построен в Ростове-на-Дону. В первую очередь он предназначен для лечения больных ковидом. Но высококвалифицированная помощь в нем будут оказывать и людям с другими инфекционными заболеваниями. Ожидается, что первых пациентов медучреждение примет уже в самое ближайшее время.

Площадь участка, выделенного под центр, - более 17 гектар. На сегодня завершен первый этап строительства девяти зданий общей площадью 33 тысячи квадратных метров, рассчитанных на 180 коек стационара круглосуточного пребывания, 20 коек отделения реанимации и интенсивной терапии, а также 60 коек дневного стационара. "Возможно дополнительное развертывание еще 260 коек", - подчеркнула главный внештатный инфекционист Минздрава Ростовской области Елена Романова.

В новом инфекционном центре - рассчитанные на одного или двух пациентов палаты. Проектом предусмотрено, чтобы пациенты по возможности не контактировали друг с другом, из каждой палаты есть отдельный выход на улицу. В коридорах вдоль стен установлены поручни, чтобы даже ослабленный человек мог свободно передвигаться, не боясь упасть.

В структуре центра предусмотрены клинико-диагностическая лаборатория, позволяющая на месте проводить большой спектр исследований, отделения эндоскопии, УЗИ-диагностики, рентгенологическое и физиотерапевтическое отделения, а также ряд других подразделений, включая кислородную станцию и комплекс обработки медицинских отходов. Кроме того, появятся палаты и для больных ковидом беременных женщин, где будут созданы условия для проведения операций и родовспоможения.

- Учреждение оснащено медицинским оборудованием экспертного класса. Это и цифровой рентгеновский аппарат, компьютерный томограф, аппараты для проведения гемодиализа, биохимические и гематологические анализаторы, УЗИ-аппаратура, - сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава Ростовской области, заместитель главного врача Донского инфекционного центра Елена Романова.

Строительство центра осуществлялось в рамках госконтракта стоимостью 3,5 миллиарда рублей. Возводили его ударными темпами: нормативный срок строительства такого объекта составляет более четырех лет, а в итоге на работы ушло лишь полтора года.

На днях инфекционный центр проинспектировал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он отдельно отметил внимание проектировщиков к обеспечению безопасности учреждения, в том числе пожарной. Это важно, поскольку наряду с лекарственной терапией в лечении инфекционных больных активно применяется кислород.