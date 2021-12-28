В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" в ДТП попали 15 автомобилей

В Ростовской области на 1006-м километре федеральной автодороги М-4 "Дон" произошло столкновение 15 автомобилей.

"По предварительным данным, в результате автомобильной аварии никто из людей не пострадал. Автомобили получили механические повреждения", - уточнили в региональном управлении ГИБДД.

По одной из версий, массовое столкновение автомобилей спровоцировало резкое ухудшение погоды - снегопад и гололед. Метель, которая сопровождается перепадами температуры воздуха, бушует в регионе с 26 декабря.

На месте автомобильной аварии работают инспекторы ДПС, сотрудники дорожных служб и спасатели МЧС. Движение в направлении Ростова-на-Дону затруднено, подчеркнули в Госавтоинспекции.