В Сочи появится променад протяженностью около 15 километров

Новости

В Европейской России температура в новогоднюю ночь будет теплее обычной 15:54
Опрос: 70 процентов австрийцев переживают из-за нового года 15:46
Попова рассказала об очагах чумы в СНГ 15:42
Брат Диего Марадоны умер от остановки сердца 15:40
Попова назвала две болезни, при которых "омикрон" протекает тяжело 15:34
Попова: Коронавирус будет приходить в тот сезон, который себе выберет 15:28
Путин поднял планку коллективного иммунитета до 90 процентов 15:28
Чижов: ЕС должен сам сделать первый шаг для нормализации отношений с РФ 15:27
Чекунков: Процедура оформления земли в ДФО и Арктике станет еще удобнее 15:22
Попова: Российская миссия первой в мире "добралась" до "омикрона" 15:17
Попова предсказала вытеснение "дельта"-штамма "омикроном" 15:03
Россия предложила Индии разработать новый танк на платформе "Армата" 15:03
График движения столичных электричек изменится на новогодние праздники 15:00
Глава комитета ГД объяснил, в каком случае не нужно будет вводить QR-коды 14:31
Володин возглавил рейтинг активности депутатов Госдумы за осеннюю сессию 14:25
Росстат изменит методику расчета недельной инфляции с января 2022 года 14:23
В Австрии введут оплату за сданные пластиковые бутылки 14:14
Путин поблагодарил Назарбаева за идею создания ЕАЭС 14:08
Иностранцы заинтересовались российской эшелонированной системой ПВО 14:01
Оперштаб: В Москве выявлено 1 705 новых случаев COVID-19 13:55
МВД предупредило иностранцев о риске выдворения из России с 1 января 13:53
Сделать прививку от COVID-19 и пройти экспресс-тестирование москвичи смогут и в праздники 13:52
Песков: Число участников Послания президента зависит от эпидобстановки 13:34
Генпрокуратура просит ликвидировать общество "Мемориал", признанное иноагентом 13:29
"Зенит" намерен приобрести форварда "Крыльев Советов" Сергеева 13:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 15:40

В Сочи появится променад протяженностью около 15 километров

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)
Российская газета - Экономика Юга России № 295(8646)
В курортной столице России сейчас реализуют грандиозный проект реконструкции исторической части города. Согласно концепции, получившей название "Две реки - одно море", в Сочи вдоль акватории создадут единую прогулочную зону протяженностью около 15 километров, которая начнется от устья реки Сочи в районе морского порта, пройдет через центральную набережную и завершится у бальнеологического курорта "Мацеста".
Фото: Екатерина Ковалевская/РГ Фото: Екатерина Ковалевская/РГ
Фото: Екатерина Ковалевская/РГ

Проект многоступенчатый, в него входит строительство и модернизация различных рекреационных объектов. Частично он уже воплощен: в начале летнего сезона 2021 года открыта обновленная набережная пляжа "Маяк", которую уже посетили свыше миллиона туристов и жителей города. Однако самая значимая работа еще впереди. Речь идет о создании искусственного земельного участка в акватории моря. Проект уже прошел часть согласований, подана соответствующая заявка в Федеральное агентство водных ресурсов. Его планируется представить на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи в феврале 2022 года.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Сочи встретили рекордное число туристов за год

Этот искусственный участок значительно увеличит пляжную зону города, кроме того, часть его будет представлять собой своего рода мыс с небольшой бухтой, где расположится марина, рассчитанная на 530 яхт. Сроки реализации проекта и его финансирование пока точно не определены, так как юридические процедуры еще не завершены. Однако известны предварительные характеристики: длина искусственного участка составит 3,3 километра, средняя ширина - 300 метров. Он увеличит протяженность общедоступного пляжа с нынешних 1725 метров до 2800, а его площадь с 35 до 85 тысяч квадратных метров. Нормативная вместимость пляжа вырастет с восьми до 16 тысяч человек.

- Следующий год уйдет на согласование и разработку нового проекта зон горно-санитарной охраны, - сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Семен Вялкин. - На этом участке появится пляжная инфраструктура, музей Черного моря, концертный зал, деловой центр. Этой зимой инвестор планирует начать отсыпку существующих пляжей для их расширения до 30 - 35 метров, создать два буна в акватории моря в 150 - 200 метрах от берега. Эти волноломы позволят сделать пляжи комфортнее. К началу курортного сезона первая часть проекта будет завершена.

Фото: Пресс-служба администрации Сочи
Сочи представит на РИФ-2022 инвестпроекты на 100 миллиардов рублей

Подрядчик уже приступил к модернизации территории. В ближайшее время здесь начнутся инженерно-строительные работы.

- Основная цель - максимально расширить зону морского променада, сделать набережную удобной для прогулок, а пляжи - комфортными и безопасными. Мы также проведем реконструкцию гидротехнических сооружений, которые уже исчерпали свой ресурс, - рассказал глава города Алексей Копайгородский.

В частности, будут построены новые очистные сооружения и система ливневой канализации. В концепцию "Две реки - одно море" также входит реконструкция набережной пляжа "Ривьера" и прилегающей общественной территории. Этим проектом занимается инвестор - российская группа компаний. Сейчас она приступила к третьему этапу модернизации, который предполагает масштабные работы стоимостью три миллиарда рублей. Изюминка проекта - новый пешеходной мост "Волшебный лист" необычного дизайна, который станет арт-объектом и привлечет большое количество туристов.

- На третьем этапе мы благоустроим набережную реки Сочи между двумя мостами, разобьем красивые скверы, обустроим зоны отдыха, проложим тропинки, создадим сервисную зону с бесплатными туалетами и комнатами матери и ребенка. А для творческих граждан подготовим площадки под открытым небом, где они смогут проводить различные воркшопы, мастер-классы и концерты, - пояснила руководитель компании-инвестора Анна Невзорова. - Мы уже демонтировали старые постройки и провели дендрологическое исследование. Сейчас занимаемся противооползневыми работами и планировкой. С 2022 года приступим к основному благоустройству. Также в рамках проекта комплексного развития построим многоуровневый паркинг, который идеально впишется в архитектуру города. Завершим реконструкцию к маю 2023-го.

Кстати

Правительство России утвердило план комплексного развития Сочи на 2023 - 2030 год. На его реализацию потратят почти 139 миллиардов рублей из разных источников. Основные пункты: реконструкция системы водоснабжения и водоотведения, а также берегоукрепление. Ранее была проведена оценка состояния инженерной инфраструктуры города, которая показала, что ее износ составляет около 70 процентов.

- Сочи ждет колоссальное обновление инфраструктуры. Подготовка программы комплексного развития города заняла около двух лет. Мы детально изучили все проблемы. Грядущее обновление по масштабам будет сравнимо с олимпийской стройкой, - подчеркнул Алексей Копайгородский. Намечено 12 первоочередных объектов, проектные работы по которым планируется начать в 2022 году на средства краевого и местного бюджета. Они обойдутся почти в 425 миллионов рублей.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Развитие туризма в России

Главное сегодня

Владимир Путин назвал создание СНГ оправданным шагом
Лавров: Россия будет твердо отстаивать свои интересы на переговорах с США
Минздрав уточнил рекомендации по лечению коронавируса
Чижов: Затягивание сертификации "СП-2" - проблема потребителей в ЕС
Власти Франции объявили об ужесточении ограничительных мер