В Сочи появится променад протяженностью около 15 километров

В курортной столице России сейчас реализуют грандиозный проект реконструкции исторической части города. Согласно концепции, получившей название "Две реки - одно море", в Сочи вдоль акватории создадут единую прогулочную зону протяженностью около 15 километров, которая начнется от устья реки Сочи в районе морского порта, пройдет через центральную набережную и завершится у бальнеологического курорта "Мацеста".

Проект многоступенчатый, в него входит строительство и модернизация различных рекреационных объектов. Частично он уже воплощен: в начале летнего сезона 2021 года открыта обновленная набережная пляжа "Маяк", которую уже посетили свыше миллиона туристов и жителей города. Однако самая значимая работа еще впереди. Речь идет о создании искусственного земельного участка в акватории моря. Проект уже прошел часть согласований, подана соответствующая заявка в Федеральное агентство водных ресурсов. Его планируется представить на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи в феврале 2022 года.

Этот искусственный участок значительно увеличит пляжную зону города, кроме того, часть его будет представлять собой своего рода мыс с небольшой бухтой, где расположится марина, рассчитанная на 530 яхт. Сроки реализации проекта и его финансирование пока точно не определены, так как юридические процедуры еще не завершены. Однако известны предварительные характеристики: длина искусственного участка составит 3,3 километра, средняя ширина - 300 метров. Он увеличит протяженность общедоступного пляжа с нынешних 1725 метров до 2800, а его площадь с 35 до 85 тысяч квадратных метров. Нормативная вместимость пляжа вырастет с восьми до 16 тысяч человек.

- Следующий год уйдет на согласование и разработку нового проекта зон горно-санитарной охраны, - сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Семен Вялкин. - На этом участке появится пляжная инфраструктура, музей Черного моря, концертный зал, деловой центр. Этой зимой инвестор планирует начать отсыпку существующих пляжей для их расширения до 30 - 35 метров, создать два буна в акватории моря в 150 - 200 метрах от берега. Эти волноломы позволят сделать пляжи комфортнее. К началу курортного сезона первая часть проекта будет завершена.

Подрядчик уже приступил к модернизации территории. В ближайшее время здесь начнутся инженерно-строительные работы.

- Основная цель - максимально расширить зону морского променада, сделать набережную удобной для прогулок, а пляжи - комфортными и безопасными. Мы также проведем реконструкцию гидротехнических сооружений, которые уже исчерпали свой ресурс, - рассказал глава города Алексей Копайгородский.

В частности, будут построены новые очистные сооружения и система ливневой канализации. В концепцию "Две реки - одно море" также входит реконструкция набережной пляжа "Ривьера" и прилегающей общественной территории. Этим проектом занимается инвестор - российская группа компаний. Сейчас она приступила к третьему этапу модернизации, который предполагает масштабные работы стоимостью три миллиарда рублей. Изюминка проекта - новый пешеходной мост "Волшебный лист" необычного дизайна, который станет арт-объектом и привлечет большое количество туристов.

- На третьем этапе мы благоустроим набережную реки Сочи между двумя мостами, разобьем красивые скверы, обустроим зоны отдыха, проложим тропинки, создадим сервисную зону с бесплатными туалетами и комнатами матери и ребенка. А для творческих граждан подготовим площадки под открытым небом, где они смогут проводить различные воркшопы, мастер-классы и концерты, - пояснила руководитель компании-инвестора Анна Невзорова. - Мы уже демонтировали старые постройки и провели дендрологическое исследование. Сейчас занимаемся противооползневыми работами и планировкой. С 2022 года приступим к основному благоустройству. Также в рамках проекта комплексного развития построим многоуровневый паркинг, который идеально впишется в архитектуру города. Завершим реконструкцию к маю 2023-го.

Кстати

Правительство России утвердило план комплексного развития Сочи на 2023 - 2030 год. На его реализацию потратят почти 139 миллиардов рублей из разных источников. Основные пункты: реконструкция системы водоснабжения и водоотведения, а также берегоукрепление. Ранее была проведена оценка состояния инженерной инфраструктуры города, которая показала, что ее износ составляет около 70 процентов.

- Сочи ждет колоссальное обновление инфраструктуры. Подготовка программы комплексного развития города заняла около двух лет. Мы детально изучили все проблемы. Грядущее обновление по масштабам будет сравнимо с олимпийской стройкой, - подчеркнул Алексей Копайгородский. Намечено 12 первоочередных объектов, проектные работы по которым планируется начать в 2022 году на средства краевого и местного бюджета. Они обойдутся почти в 425 миллионов рублей.