В Волгоградской области три человека отравились угарным газом

В частном доме на улице Урожайная города Фролово обнаружены тела трех человек, сообщает пресс-служба следственного управления по Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерти более двух лиц".

Причиной смерти двух мужчин и женщины явилось отравление угарным газом. Утечка произошла во время использования отопительного котла. На стыке с дымоходной трубой обнаружили зазор. К тому же, техническое отверстие для чистки трубы было открыто.

Назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование продолжается.