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28.12.2021 10:15
Рубрика: Происшествия

В Волгоградской области три человека отравились угарным газом

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

В частном доме на улице Урожайная города Фролово обнаружены тела трех человек, сообщает пресс-служба следственного управления по Волгоградской области.

Фото: ANGELA WEISS / AFP
Названа причина внезапной смерти режиссера "Большой маленькой лжи"

Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерти более двух лиц".

Причиной смерти двух мужчин и женщины явилось отравление угарным газом. Утечка произошла во время использования отопительного котла. На стыке с дымоходной трубой обнаружили зазор. К тому же, техническое отверстие для чистки трубы было открыто.

Назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование продолжается.

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