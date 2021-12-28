В Волгоградской области увеличат финансирование фундаментальной науки

Размер государственных научных грантов в Волгоградской области может вырасти вдвое. Соответствующий законопроект поступил в региональный парламент.

Как сообщили в пресс-службе облдумы, финансовая поддержка прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ увеличивается с 500 тысяч рублей до миллиона. С 200 тысяч до 500 тысяч рублей повышают вознаграждение победителям конкурса на соискание региональных премий в сфере науки и техники. Документ, разработанный в администрации области, предсказуемо одобрили в профильном комитете парламента.

Прежние суммы были установлены еще в 2005 году. Цены с тех пор заметно изменились, поэтому размер гранта давно нуждался в корректировке.

- Закон не связан с реализацией национальных, федеральных, региональных, приоритетных проектов. Дополнительное финансирование в размере 6,8 миллиона рублей будет осуществляться в пределах ассигнований, предусмотренных законом "Об областном бюджете 2022 года и на плановый период 2023 и 2024 годов", - говорит председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова.

Указанная сумма будет прибавлена к 6,2 миллиона рублей, ранее выделенным на поощрение науки: это были шесть премий по 200 тысяч и десять грантов по полмиллиона рублей. Такой перечень составлен минувшим летом после поправок, внесенных в региональное законодательство. В соответствии с ними впервые были предусмотрены поощрения за обеспечение экологической устойчивости окружающей среды, за разработку и внедрение цифровых технологий, а также за разработки, которые были применены в архитектуре, строительстве и ЖКХ, в сфере новых технологий, техники, приборов, оборудования и материалов. Вместо премии за достижения в экономике была установлена награда за исследования и внедрение на практике новых методов в области общественных и гуманитарных наук.

- Безусловно, увеличение номинала гранта положительно скажется на практическом применении разработок. Чтобы заинтересовать предприятия реального сектора экономики, исследователям нужно представить прототип. На него требуются деньги, что является проблемой. Большинство премий получают ученые, которые работают с инновационными материалами, а их приобретение тоже требует финансовых вложений, - прокомментировал "РГ" и. о. завкафедрой судебной экспертизы Волгоградского госуниверситета Сергей Борознин. - Гранты помогают доводить образцы до полевых или лабораторных испытаний. Чем больше выделяют средств, тем быстрее разработка дойдет до адресата. Были случаи, когда человек выступал на конференции с интересным докладом, но не мог завершить работу, потому что не хватало 250 - 500 тысяч рублей. Для обывателя это большая сумма, но здесь нужно мыслить промышленными масштабами. Один электронный микроскоп стоит миллион рублей, материалы - 50 - 100 тысяч, лабораторные исследования - еще 200 - 300 тысяч рублей.