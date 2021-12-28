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Рубрика: Экономика

Взрывозащищенное электрооборудование: ВЭЛАН на страже опасных объектов

Современное высокотехнологичное оборудование на добывающих и обрабатывающих предприятиях нефтегазовой и угольной отраслей, а также в металлургической, горнорудной и химической промышленности, энергетике и на предприятиях оборонного комплекса характеризуется высоким риском возникновения взрывоопасных ситуаций. Чтобы избежать катастрофы на таких потенциально опасных объектах, должно использоваться взрывозащищенное электрооборудование.
1.Слагаемые успеха компании – высококвалифицированный персонал и современное производство. Фото: Компания ВЭЛАН 1.Слагаемые успеха компании – высококвалифицированный персонал и современное производство. Фото: Компания ВЭЛАН
1.Слагаемые успеха компании – высококвалифицированный персонал и современное производство. Фото: Компания ВЭЛАН

Одним из ведущих российских предприятий по разработке и производству взрывозащищенного электрооборудования, предотвращающего возникновение аварийных ситуаций на потенциально опасных объектах, является компания ВЭЛАН. Слагаемые успеха компании - высококвалифицированный персонал, современное высокотехнологичное производство, сертифицированное в соответствии с международным стандартом качества ISO 9001:2015, и более 60 лет работы в этой области.

Постоянно совершенствуя производство, ВЭЛАН смог сохранить философию предприятия - обеспечивать безопасность опасных производственных объектов.

ВЭЛАН — это высокотехнологичный производственный комплекс полного цикла, занимающий территорию площадью свыше 1300 тысяч квадратных метров. Фото: Компания ВЭЛАН

Сегодня ВЭЛАН - это высокотехнологичный производственный комплекс полного цикла, занимающий территорию площадью свыше 1300 тысяч квадратных метров. Все технологические операции производятся на собственных мощностях завода - это позволяет контролировать качество каждой технологической операции.

Изготовление корпусных деталей осуществляется в зависимости от вида оборудования: методом литья (под низким или высоким давлением), методом сварки корпусов из листовой конструкционной стали (в том числе нержавеющей) или методом горячего прессования (пластик). Для обеспечения дополнительной защиты от воздействия агрессивных сред продукция окрашивается специальной краской на автоматизированной окрасочной линии. Обработка деталей осуществляется на современных высокоточных токарных и фрезеровочных центрах с ЧПУ. А сборка оборудования автоматизирована и производится высококвалифицированными специалистами компании.

На территории завода действует собственный инженерно-конструкторский центр, который ежегодно разрабатывает несколько десятков новых изделий в соответствии с запросами потребителей. Собственная испытательная лаборатория проводит тщательную проверку каждой единицы продукции на соответствие требованиям международных стандартов, чтобы удовлетворять запросы клиентов из разных точек мира.

ВЭЛАН изготавливает: осветительное оборудование, шкафы управления и сигнализации, щитки освещения, модули коммутации, пакетные переключатели и многое другое. Качество оборудования неоднократно отмечалось дипломами на международных выставках.

Качество оборудования неоднократно отмечалось дипломами на международных выставках. Фото: Компания ВЭЛАН

Различные устройства и аппараты годами несут трудовую вахту на предприятиях нефтегазового комплекса, угольных предприятиях, а также в горнорудной, металлургической, энергетической, химической и оборонной промышленности. ВЭЛАН оснащает электрооборудованием множество опасных промышленных объектов как на территории России, так и в странах СНГ - в Казахстане, Беларуси, Узбекистане, Азербайджане. На регулярной основе продукция поставляется в такие страны, как Иран, Ирак, Турция, Египет, Франция, Италия, Испания.

Компания принимает участие в реализации важнейших для отечественной промышленности проектах. К примеру, изделия ВЭЛАН вошли в комплектацию оборудования, изготовленного для обустройства стратегических газопроводов в Сибири и Усть-Яйвинского участка Верхнекамского месторождения. Ставропольскую продукцию выбрали для энергообеспечения рудников при разработке месторождений сульфидных медно-никелевых руд, завода по добыче, сжижению и поставкам природного газа на Южно-Тамбейском месторождении.

Для разработки электрооборудования по индивидуальным заказам на базе производственного комплекса ВЭЛАН действует собственный инженерно-конструкторский центр. Специалисты принимаются за проекты всех уровней сложности, каждый год создавая по нескольку десятков новых устройств и изделий, призванных обеспечить безопасность того или иного объекта. Линейка постоянно расширяется новыми изделиями, ранее не выпускаемыми заводом, - это разнообразные модификации, которые могут разительно отличаться друг от друга размером, материалом корпуса, уровнем взрывозащиты и климатического исполнения.

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91, оф.43 ТД ВЭЛАН

тел.: (863) 237-03-40, тел. "горячей линии": 8 (800) 200-62-22, www.velan.ru, e-mail: velan-td@velan-td.ru

ВЭЛАН оснащает электрооборудованием множество опасных промышленных объектов как на территории России, так и за рубежом. Фото: Компания ВЭЛАН
В регионах Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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