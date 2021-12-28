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28.12.2021 08:54
Рубрика: Экономика

Банки ответят за переводы кибермошенникам

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Банк России хочет ввести прямую материальную ответственность кредитных учреждений в случае, когда они не приняли достаточные меры по обеспечению безопасности клиентов. Деньги пострадавшим будут возвращаться автоматически, без судов. Об этом стало известно в ходе итоговой встречи с журналистами начальника Уральского ГУ Банка России Рустэма Марданова.

- Когда пропадет желание заниматься кибермошенничеством? Когда преступники не смогут получить деньги. А для этого и клиент, и банк должны очень быстро среагировать, - пояснил он. - Обычно обналичивание похищенного происходит в другом банке и даже в другом регионе, в какой-нибудь деревне в банкомате, где и регулярного поста полиции нет. Сейчас выработан комплекс мер, который, с одной стороны, поможет правоохранительным органам брать мошенников с поличным. С другой - замотивирует банки совершенствовать систему безопасности, иначе они будут нести огромные потери.

Фото: istock
Объем кибермошенничества в России достиг исторического максимума

По оценке Натальи Касперской, президента группы компаний InfoWatch, сегодня до 70 процентов утечек персональных данных происходят именно по вине "внутренних инсайдеров": сотрудников компаний, собирающих эти данные, в том числе работников кредитных организаций. Но даже если такие факты службой безопасности выявляются, информация не разглашается, общество не видит ни громких судебных процессов, ни реальных сроков, вынесенных преступникам и их сообщникам.

- Действительно, когда банки сталкиваются с такой ситуацией, они всячески стараются уменьшить сумму компенсации и не доводить дело до правоохранительных органов, даже если очевидно, что все произошло по вине их персонала. Но в 2022 году подход изменится. Теперь они будут обязаны компенсировать утраченные средства в случае утечек, взломов "личного кабинета". Добросовестные банки сразу пошли на контакт, меры мы вырабатывали с ними совместно. Теперь нужно дождаться внесения изменений в законодательство, - уточняет Рустэм Марданов.

Главный вопрос, который волнует большинство: будут ли компенсировать украденное жертвам социальной инженерии? Пока считается, что они сами нарушили условия договора, сообщив коды, пароли из sms или лично переведя деньги. Недавно ЦБ выступил с предложением возвращать таким людям по упрощенной схеме минимальную сумму. Сейчас идут консультации по ее размеру.

- Вопрос дискуссионный. С одной стороны, банки должны просвещать своих клиентов, информировать. С другой стороны, у них должна быть внутренняя эффективная система противодействия таким случаям, - подчеркивает Рустэм Марданов. - Допустим, человека уговорили, он взял кредит и пришел снять деньги, чтобы перевести преступникам через банкомат. Операционист по определенным ответам на вопросы, по поведению посетителя должен проанализировать ситуацию и сказать: "У вас, похоже, мошенническая транзакция. Вы согласны на это?". А еще лучше взять письменное согласие - немногие подпишутся, я уверен, людей это охладит. Если будет четкая, юридически значимая процедура, не для всех операций, а только для тех, где возможны мошеннические действия, это заставит и клиентов ответственно относиться к тому, что они делают, и банки будут противодействовать киберпреступлениям более эффективно.

Добавим, что в Свердловской области ЦБ вместе с прокуратурой и МВД создали рабочую группу, где разрабатываются схемы противодействия разным видам киберпреступлений в финансовой сфере. Предполагается, что банки смогут сообщать туда обо всех жалобах клиентов на мошеннические действия третьих лиц - тогда вероятность того, что мошенников постигнет наказание, резко повысится.

Справка "РГ"

По данным Банка России, за третий квартал 2021 года в стране было совершено 256 тысяч операций без согласия клиентов, что на сорок процентов больше, чем в 2020-м. Похищено более 3,2 миллиарда рублей - плюс 18 процентов к прошлому году. Большинство краж происходит через систему дистанционного банковского обслуживания физлиц, при оплате товаров и услуг в интернете, а также через банкоматы, терминалы и дистанционное банковское обслуживание юрлиц. Несмотря на то, что доля мошеннических операций с использованием методов социальной инженерии снизилась с 64 до 41 процента, она все равно еще очень высока.

Появился новый вид кибермошенничества с использованием одной буквы
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