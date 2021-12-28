Чем заняться в новогодние каникулы в Екатеринбурге

Эксперты отмечают: уровень подготовки к Новому году в столице Среднего Урала почти вернулся к допандемийному.

По словам начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Ильи Маркова, это ощущается по ажиотажу, спросу и количеству предложений. Так, к празднику готовы музеи, театры, прочие учреждения разных уровней. На новогодние праздники сложилась насыщенная афиша, с которой можно познакомиться на сайте культура.екатеринбурга.рф.

В каждом районе города оборудовали ледяные городки и катки, некоторые из них уже открылись, другие начнут работать в ближайшее время. Две главные площадки для празднования Нового года традиционные - ледовый городок на площади 1905 года и ЦПКиО имени Маяковского. В новогоднюю ночь они будут работать до 3:00.

В ЦПКиО в этом году появился небольшой ледовый городок и новая 17-метровая горка. На площади в дополнение к скульптурам и развлечениям будет работать ярмарка с 13 торговыми точками с сувенирами, горячими напитками и выпечкой.

В преддверии Нового года в Екатеринбурге ожидается аж два фейерверка. Первый запустят на открытии главного ледового городка, которое начнется 29 декабря в 17 часов. Там же пройдет премьера праздничного спектакля, который будут играть на сцене каждый день в праздники в 15 и 17 часов. Второй салют запустят после обращения президента 31 декабря.

Как отметил председатель комитета по товарному рынку Иван Бескрестнов, торговые центры в праздничные дни практически не прерывают свою деятельность. Большинство начнет работу уже 1 января, в среднем, в 11 часов. Откроется продовольственный ритейл и якорные арендаторы, основная масса торговых предприятий начнет работу со 2 января. Тогда же откроются профильные торговые центры, которые продают мебель и товары для дома.

Председатель комитета по организации бытового обслуживания населения Максим Афанасьев напомнил, что со 2 января по 15 января в городе не будут спрашивать QR-коды, поэтому туристам будет комфортно приезжать на Урал. Он отметил, что номерной фонд гостиниц и хостелов уже забронирован на 69 процентов, поэтому тем, кто пока еще не определился с поездкой в Екатеринбург, но все-таки сюда планирует ее, место найдется.