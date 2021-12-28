Депутат Госдумы предложила приравнять фенольное жилье к аварийному

Югра стала первым регионом, в котором предложили расселять фенольные дома так же, как и аварийные. Депутат Госдумы от Ханты-Мансийского округа Ольга Ануфриева выступила на заседании думского Комитета по бюджету и налогам с инициативой включить это опасное для здоровья жилье в новую программу ликвидации "аварийки".

В Югре осталось 235 фенольных домов. Несколько лет назад их было 660. Те, что удалось расселить, оказались аварийными. С другими - труднее. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Что такое фенольные дома, знают те, кому не повезло в них жить. Их строили в 1970-1980-е годы. Фенолом пропитывали стекловату-утеплитель и стеновые панели. Такое жилье строилось быстрее и дешевле. Но с годами дома превращались в мину замедленного действия. Ведь фенол - токсичное вещество, относится к классу высоко опасных. Он способен вызывать заболевания легких, печени, почек, включая онкологические. И чем дольше живешь в фенольном доме, тем опаснее.

"Несправедливо не дать возможность переселиться из домов, которые фактически непригодны для жизни, но юридически такими не считаются", - призвала коллег-депутатов к действиям Ольга Ануфриева.

Для начала надо выяснить, сколько таких домов в стране. Сегодня точных цифр нет. Единой инвентаризации не проводилось. Специалисты уверяют, что больше всего такого жилья остается сейчас в северных регионах страны. Есть оно на Камчатке, в Кемерово.

В Югре несколько лет назад было 660 фенольных домов. И регион расселял людей, как только появлялась возможность признать здания аварийными. Сейчас опасных домов осталось 235, где проживают 10 тысяч человек. Чтобы переселить их, нужно 13,1 миллиарда рублей. 106 домов соответствуют критериям аварийности,129 пока "вне закона".

Есть ли шанс, что эта застарелая проблема будет решена по всей стране? Судя по тому, что специально для оценки фенольного масштаба в Югру недавно приезжала комиссия в составе замминистра строительства РФ Юрия Гордеева, депутата Госдумы Ольги Ануфриевой и представителей ДОМ.РФ и Фонда содействия ЖКХ, дело сдвинулось. Все в комиссии пришли к мнению: нужно для Югры разработать четкий механизм решения проблемы, который может потом применяться и в других регионах. И чем оперативнее, тем лучше.

Комментарии

Юрий Гордеев, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ:

- Важно не ждать, а уже сейчас, привлекая средства консолидированных бюджетов регионов, для которых вопрос фенольного жилья остается актуальным, ускорять процесс расселения. В пример могу привести Югру, здесь в последние годы многое удалось сделать.

Но до сих пор фенольные дома оставались вне программ по расселению, что замедляло процесс решения вопроса, который безусловно требует особого внимания И уже находится в активной проработке.

Сергей Токарев, главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе:

- Фенол и его производные легко проникают в организм человека через кожу и желудочно-кишечный тракт, а пары фенола - через легкие. При вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы.

Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу. Хроническая интоксикация проявляется тошнотой по утрам, потливостью, снижением мышечного тонуса. Появляются жалобы на раздражительность, бессонницу. Возможно развитие анемии, сужения поля зрения, болей в подложечной области, также отмечается чувство сердцебиения, одышка.

Официально

Вопрос расселения фенольных домов наиболее актуален для северной части России. Сейчас этот вопрос обсуждается, в том числе прорабатывается возможность включения фенольных домов в программу второй очереди расселения аварийного жилья в случае признания этих домов аварийными, сообщили в пресс-службе минстроя.

Оценка текущей ситуации с фенольными домами требует и проработки вопроса со стороны регионов и представления данных с их стороны. Пока в ведомство по вопросу расселения фенольных домов поступало обращение только со стороны Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Из 235 многоквартирных "фенольных домов" общей площадью 175,4 тыс. кв. м в восьми муниципальных образованиях ХМАО, в которых проживает 10,5 тысячи югорчан, 106 домов признаны аварийными после 1 января 2017 и могут быть включены в новую программу расселения аварийного жилья. Сейчас идет работа по формированию новой программы расселения.

Вместе с тем минстрой направил в Роспотребнадзор запрос о целесообразности проведения дополнительного обследования многоквартирных домов для выявления причин превышения предельно допустимых концентраций фенола в воздухе и способов приведения таких домов в безопасное состояние. Это может быть сделано, например, при капремонте или реконструкции. Также должен быть изучен вопрос о возможности использования домов, в которых восстановительные мероприятия невозможны или нецелесообразны, в качестве нежилых зданий (в случае если значения концентраций фенола соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам для зданий соответствующего вида).

Подготовила Марина Трубилина