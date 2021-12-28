Фото: На Урале к детям из интерната прилетел Дед Мороз на "Терминаторе"

Новости

Доля отечественной техники связи в России превысит 50% к 2025 году 09:44
Производство АК-103 планируют запустить в Венесуэле в 2022 году 09:42
МИД РФ выразил надежду на скорый запуск "Северного потока-2" 09:35
МИД РФ: США не ограничат конвертацию рубля 08:49
"Газпром" 8 дней подряд не бронирует мощности трубы "Ямал - Европа" 08:31
Доля привитых от гриппа в России достигла 45,9 процента 07:42
В Роспотребнадзоре объяснили, как хранить мандарины и почему их нужно мыть 07:30
Путин исполнил мечту мальчика, захотевшего стать пожарным 07:03
ГосТВ Сирии сообщило об израильских авиаударах в районе порта Латакия 06:40
В МИД рассказали о работе с партнерами для снижения доли доллара в расчетах 06:11
Школьник из Приморья побывал в роли командира крейсера "Варяг" 05:50
В Техасе задержали подростка, подозреваемого в убийстве трех человек 05:49
Вильфанд пообещал москвичам потепление в начале января 05:27
В Приамурье нашли следы нового тигра 05:12
В Приморье пассажирский паром потерял ход из-за переохлажденного топлива 05:04
МИД РФ: Нет никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT 04:56
Минтруд разработал новый порядок выявления нуждающихся в соцподдержке 04:05
Терапевт рассказал о негативном влиянии морозного воздуха на органы дыхания 03:41
Зависимость ПО для геологоразведки от импорта планируют снизить до 50 процентов 03:20
В США вдвое сократили срок изоляции для заболевших COVID-19 02:33
Байден: Положения оборонного бюджета мешают переводу заключенных из Гуантанамо 01:55
Президент Молдавии объяснила, почему не приедет на саммит СНГ 00:59
В Минздраве Удмуртии рассказали о состоянии выжившего в крушении вертолета 00:40
Рогозин показал на видео пуск "Ангары" с "Плесецка" 00:28
Над Землей начался парад планет 00:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 08:42
Рубрика: Общество

Фото: На Урале к детям из интерната прилетел Дед Мороз на "Терминаторе"

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Татьяна Андреева

Летчики Центрального военного округа устроили для воспитанников екатеринбургского детского дома-интерната необычный Новый год: они позвали ребятню с ограниченными возможностями здоровья на военный аэродром.

Фото: Татьяна Андреева
Жители городов России нарисовали новогодние открытки на льду

Военные летчики транспортного смешанного авиационного полка провели экскурсию, показали детям современную боевую технику. Им посчастливилось своими глазами увидеть транспортники Ту-134, Ан-12, Ан-26 - те самые, которые вот уже много лет обеспечивают безопасное приземление в Казахстане экипажей космических кораблей, возвращающихся с орбиты Земли. И не просто увидеть, а почувствовать себя летчиками за штурвалом вертолета и самолета, которые встречают космонавтов.

Конечно, не обошелся праздник и без сладостей и подарков, но главным сюрпризом, как отметили в пресс-службе ЦВО, стал неожиданный визит Деда Мороза - он прибыл на военно-транспортном вертолете Ми-8АМТШ "Терминатор".

Встреча в Кольцово прошло в рамках всероссийской акции "Елка желаний".

- Расположение нашей части позволяет и. наверное, даже обязывает проводить такие мероприятия. У нас в гостях часто бывают школьники, ребята из детских домов, интернатов. Думаю, что сегодня мы исполнили чью-то мечту- детишки побывали на месте пилота, посмотрели на настоящие самолеты, внутри посидели, увидели, как взлетает техника не из окна аэропорта, а именно с летнего поля. И те улыбки, горящие глаза говорят о том, что у нас получилось что-то хорошее, - говорит полковник Константин Малышев, командир транспортно-авиационного полка ЦВО.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Общество Соцсфера Соцзащита Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Новый год РГ-Фото

Главное сегодня

МИД РФ: США не ограничат конвертацию рубля
В Минздраве Удмуртии рассказали о состоянии выжившего в крушении вертолета
Набиуллина заверила, что ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц
Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента
Главный тренер молодежной сборной России: Мы могли сыграть лучше
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год