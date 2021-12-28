Фото: На Урале к детям из интерната прилетел Дед Мороз на "Терминаторе"

Летчики Центрального военного округа устроили для воспитанников екатеринбургского детского дома-интерната необычный Новый год: они позвали ребятню с ограниченными возможностями здоровья на военный аэродром.

Военные летчики транспортного смешанного авиационного полка провели экскурсию, показали детям современную боевую технику. Им посчастливилось своими глазами увидеть транспортники Ту-134, Ан-12, Ан-26 - те самые, которые вот уже много лет обеспечивают безопасное приземление в Казахстане экипажей космических кораблей, возвращающихся с орбиты Земли. И не просто увидеть, а почувствовать себя летчиками за штурвалом вертолета и самолета, которые встречают космонавтов.

Конечно, не обошелся праздник и без сладостей и подарков, но главным сюрпризом, как отметили в пресс-службе ЦВО, стал неожиданный визит Деда Мороза - он прибыл на военно-транспортном вертолете Ми-8АМТШ "Терминатор".

Встреча в Кольцово прошло в рамках всероссийской акции "Елка желаний".

- Расположение нашей части позволяет и. наверное, даже обязывает проводить такие мероприятия. У нас в гостях часто бывают школьники, ребята из детских домов, интернатов. Думаю, что сегодня мы исполнили чью-то мечту- детишки побывали на месте пилота, посмотрели на настоящие самолеты, внутри посидели, увидели, как взлетает техника не из окна аэропорта, а именно с летнего поля. И те улыбки, горящие глаза говорят о том, что у нас получилось что-то хорошее, - говорит полковник Константин Малышев, командир транспортно-авиационного полка ЦВО.