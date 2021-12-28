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28.12.2021 15:08
Рубрика: Общество

Как сложилась судьба собаки, жившей на "умной" остановке в Сургуте

Текст: Ирина Никитина (Югра)
Российская газета - Неделя - Урал № 297(8648)
Вполне по-новогоднему, то есть с капелькой волшебства, закончилась сургутская глава истории собаки-"вездеваляки", которая в морозы ютилась на умной остановке, и началась московская. Сейчас Белка уже в столице, привыкает к новой хозяйке. Но в Югре осталась… Беляша, чрезвычайно похожая на Белку, как выражаются волонтеры, мультипородная дамочка. Активистам еще предстоит найти для нее дом. Чтобы распутать этот декабрьский детектив, нужно рассказать все с самого начала!
Фото: Предоставлено движением "Дай лапу" Фото: Предоставлено движением "Дай лапу"
Фото: Предоставлено движением "Дай лапу"

После того как видеоролик с собакой, обжившей теплый павильон автобусной остановки "Парк "За Саймой" на улице Университетской в Сургуте, взорвал Интернет, горожане стали уделять ей еще больше внимания: кто гладил в ожидании транспорта, а кто нес пакеты с остатками еды. В итоге остановка чуть не превратилась в мусорный контейнер. Посыпались жалобы, забеспокоились волонтеры. Забрать горемыку к себе загорелась девушка из Москвы. Переговоры с ней вела представитель сообщества "Бездомные хвостики Сургута" Наталья Трофименко. Когда сургутяне поехали за звездой ютьюба, чтоб подготовить ее к путешествию, животинки на месте не оказалось. Розыском белой собаки занялись волонтерские команды. Нашли ее у гипермаркета 14 декабря. Счастью не было предела!

Фото: iStock
Видео: В Сургуте бродячая собака поселилась в теплой остановке

Чтобы по закону отправить красавицу в Москву, Трофименко обратилась за помощью к ребятам из движения "Дай лапу". Оформление паспорта шло быстро. И вот он, долгожданный финал, но тут выяснилось: найденная у магазина собака и собака с умной остановки - совершенно разные, хоть и очень похожи. У первой имелась бирка с номером 1081, а у второй, как запомнили горожане, ярлычок с цифрой 1099. Поиски возобновились. Беглянку обнаружили на той же улице, только в 500 метрах от обжитой ею умной остановки. Вот так и появились две героини - остановочная Белка и магазинная Беляша. "Какая разница, какую из них отправить к будущей хозяйке, да и вообще, в Москве разве своих бездомных не хватает?" - ворчали некоторые.

- Видимо, тут любовь с первого взгляда. Увидела, запомнила, захотела забрать именно ту самую, - объясняют волонтеры. - Видите, как важно чипировать животных. Без бирки или чипа было бы крайне сложно определить, кто есть кто.

Теперь Белка перебралась в мегаполис. Ну а Беляшу взяло под опеку движение "Дай лапу". В ожидании настоящего дома она коротает дни на квартирной передержке в компании четырех кошек и такой же мультипородной дамы. Временные мама и папа уже оценили ее характер: умная, с устойчивой психикой, на прогулке послушна, то есть не она человека выгуливает, а он ее - все как положено. Недавно Беляшенька побывала в салоне красоты для четвероногих. Вела себя, как принцесса: дала подстричь когти, намылить спину шампунем, высушить и причесать белую шубку.

На днях потеряшка стала символом окружной акции "Подари чудо маленькому другу": каждый житель Югры может приобрести вкусняшки для животных и передать их зоозащитникам. Хорошо, если в ближайшее время чудо случится и с белой собакой из Сургута.

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