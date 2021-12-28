Какие необычные елки поставили в городах Урала и Сибири

Ограничительные меры, связанные с пандемией, заставляют уральцев проявлять изобретательность в преддверии Нового года. Елки наряжают так, что они превращаются в тотемные деревца, которые должны отпугнуть неприятности и привлечь удачу.

В травматологическом отделении больницы Копейска установили ель, опирающуюся на загипсованные ноги. На новогоднем символе висят и другие украшения, но перебинтованные лодыжки и пальцы с ярко-красным маникюром производят неизгладимое впечатление. Больничный образ зеленой красавицы, выложенный в соцсетях, одних порадовал: "У травматологов прекрасное чувство юмора", других опечалил: "Костылей или трости не хватает для декора". Но сам факт того, что елки наряжают в медучреждениях, однозначно заряжает оптимизмом.

Свой сюрприз придумали в Тюмени. На одном из рынков построили пятиметровой высоты елку из трехлитровых банок. Всего ушло 800 емкостей. Венчает арт-объект 19-литровая бутыль. Но главное - начинка: в каждой банке подарки для посетителей - елочные игрушки, шишки, новогодняя атрибутика. Все содержимое банок разыграют в лотерею.

А власти Нижнего Тагила решили порадовать горожан… летающей Бабой-Ягой. Говорят, подобная инсталляция украшала город еще в 80-е годы прошлого века. Сейчас героиню сказок воскресили. Трудиться над скульптурой начали летом: слепили из монтажной пены и папье-маше, а разукрасили так, что ночью глянешь - и поверишь в существование нечисти. Запустили Ягу над главным снежным городком в день его открытия - 27 декабря. Правда, она летает не автономно, как квадрокоптер, а передвигается по закрепленному на высоте тросу, что заметно ограничивает ее возможности.

Как и положено настоящей Бабе Яге, нижнетагильская летает в ступе. Фото: Илья Колесов/Нижнетагильский рабочий

Между тем

Своя пушистая красавица появилась и в Музее военной техники УГМК в Верхней Пышме. Рядом залили каток, за которым видны танки, самоходки и другая техника, и построили тир. Так что гости музея имеют возможность и на коньках покататься, и проверить свою меткость. Для посетителей запланированы розыгрыши, которые будут проходить каждую неделю. Среди главных призов - возможность участвовать на историческом танке в шествии, посвященном Дню Победы.