Какие необычные елки поставили в городах Урала и Сибири

Новости

В Европейской России температура в новогоднюю ночь будет теплее обычной 15:54
Опрос: 70 процентов австрийцев переживают из-за нового года 15:46
Попова рассказала об очагах чумы в СНГ 15:42
Брат Диего Марадоны умер от остановки сердца 15:40
Попова назвала две болезни, при которых "омикрон" протекает тяжело 15:34
Попова: Коронавирус будет приходить в тот сезон, который себе выберет 15:28
Путин поднял планку коллективного иммунитета до 90 процентов 15:28
Чижов: ЕС должен сам сделать первый шаг для нормализации отношений с РФ 15:27
Чекунков: Процедура оформления земли в ДФО и Арктике станет еще удобнее 15:22
Попова: Российская миссия первой в мире "добралась" до "омикрона" 15:17
Попова предсказала вытеснение "дельта"-штамма "омикроном" 15:03
Россия предложила Индии разработать новый танк на платформе "Армата" 15:03
График движения столичных электричек изменится на новогодние праздники 15:00
Глава комитета ГД объяснил, в каком случае не нужно будет вводить QR-коды 14:31
Володин возглавил рейтинг активности депутатов Госдумы за осеннюю сессию 14:25
Росстат изменит методику расчета недельной инфляции с января 2022 года 14:23
В Австрии введут оплату за сданные пластиковые бутылки 14:14
Путин поблагодарил Назарбаева за идею создания ЕАЭС 14:08
Иностранцы заинтересовались российской эшелонированной системой ПВО 14:01
Оперштаб: В Москве выявлено 1 705 новых случаев COVID-19 13:55
МВД предупредило иностранцев о риске выдворения из России с 1 января 13:53
Сделать прививку от COVID-19 и пройти экспресс-тестирование москвичи смогут и в праздники 13:52
Песков: Число участников Послания президента зависит от эпидобстановки 13:34
Генпрокуратура просит ликвидировать общество "Мемориал", признанное иноагентом 13:29
"Зенит" намерен приобрести форварда "Крыльев Советов" Сергеева 13:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 15:15
Рубрика: Общество

Какие необычные елки поставили в городах Урала и Сибири

Текст: Светлана Добрынина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 297(8648)
Ограничительные меры, связанные с пандемией, заставляют уральцев проявлять изобретательность в преддверии Нового года. Елки наряжают так, что они превращаются в тотемные деревца, которые должны отпугнуть неприятности и привлечь удачу.
Елку из банок тюменцы ставят второй год подряд. Фото: Ирина Никитина/РГ Елку из банок тюменцы ставят второй год подряд. Фото: Ирина Никитина/РГ
Елку из банок тюменцы ставят второй год подряд. Фото: Ирина Никитина/РГ

В травматологическом отделении больницы Копейска установили ель, опирающуюся на загипсованные ноги. На новогоднем символе висят и другие украшения, но перебинтованные лодыжки и пальцы с ярко-красным маникюром производят неизгладимое впечатление. Больничный образ зеленой красавицы, выложенный в соцсетях, одних порадовал: "У травматологов прекрасное чувство юмора", других опечалил: "Костылей или трости не хватает для декора". Но сам факт того, что елки наряжают в медучреждениях, однозначно заряжает оптимизмом.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Талисманы Всемирных студенческих игр-2023 открыли на Урале каток

Свой сюрприз придумали в Тюмени. На одном из рынков построили пятиметровой высоты елку из трехлитровых банок. Всего ушло 800 емкостей. Венчает арт-объект 19-литровая бутыль. Но главное - начинка: в каждой банке подарки для посетителей - елочные игрушки, шишки, новогодняя атрибутика. Все содержимое банок разыграют в лотерею.

А власти Нижнего Тагила решили порадовать горожан… летающей Бабой-Ягой. Говорят, подобная инсталляция украшала город еще в 80-е годы прошлого века. Сейчас героиню сказок воскресили. Трудиться над скульптурой начали летом: слепили из монтажной пены и папье-маше, а разукрасили так, что ночью глянешь - и поверишь в существование нечисти. Запустили Ягу над главным снежным городком в день его открытия - 27 декабря. Правда, она летает не автономно, как квадрокоптер, а передвигается по закрепленному на высоте тросу, что заметно ограничивает ее возможности.

Как и положено настоящей Бабе Яге, нижнетагильская летает в ступе. Фото: Илья Колесов/Нижнетагильский рабочий

Между тем

Своя пушистая красавица появилась и в Музее военной техники УГМК в Верхней Пышме. Рядом залили каток, за которым видны танки, самоходки и другая техника, и построили тир. Так что гости музея имеют возможность и на коньках покататься, и проверить свою меткость. Для посетителей запланированы розыгрыши, которые будут проходить каждую неделю. Среди главных призов - возможность участвовать на историческом танке в шествии, посвященном Дню Победы.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область Новый год

Главное сегодня

Владимир Путин назвал создание СНГ оправданным шагом
Лавров: Россия будет твердо отстаивать свои интересы на переговорах с США
Минздрав уточнил рекомендации по лечению коронавируса
Чижов: Затягивание сертификации "СП-2" - проблема потребителей в ЕС
Власти Франции объявили об ужесточении ограничительных мер
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год