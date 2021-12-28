На челябинском вокзале сошли с рельсов вагоны и цистерна с бензином

В Челябинске выясняют обстоятельства ЧП на железнодорожном вокзале, где сошли с рельсов два железнодорожных вагона и цистерна с бензином. На месте происшествия работают следователи и челябинский транспортный прокурор.

- Сегодня в 4.57 утра на станции Челябинск-Главный при производстве маневровых работ произошёл сход двух порожних вагонов и одной цистерны с бензином, - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Опрокидывания не произошло, задержек движения поездов и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По ее результатам будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.