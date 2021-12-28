На Урале врачей впервые наградили премиями за спасение пациентов

Впервые на Урале специальными премиями за спасение пациентов отметили врачей: 66 медицинских работников получат от 160 до 270 тысяч рублей. Достойных отбирали по десяти номинациям, причем в список награжденных попали не только специалисты, борющиеся с коронавирусом, но и те, кто действовал, пренебрегая собственной безопасностью.

Среди удостоенных премии - анестезиолог-реаниматолог областной детской больницы Константин Ходосовский. Он стал лауреатом в номинации "У истоков жизни": за 20 лет доктор помог сохранить жизнь сотням детей.

"Самым высоким его профессиональным достижением называют спасение девочки, родившейся гораздо раньше срока: кроха весила 370 граммов. Пять месяцев доктор Ходосовский помогал ребенку учиться дышать и есть. А уже через год на приеме у врача она танцевала в кабинете. Специалисты говорят, это чудо для мировой неонатологии, сотворенное руками врача", - написал в Instagram глава региона Евгений Куйвашев.

Врач станции скорой помощи Евгений Аникин за год дважды продемонстрировал профессионализм в необычных ситуациях. Летом, когда летел в отпуск, спас пассажирку самолета: прямо на борту поставил ей капельницу, чтобы снять болевой шок и стабилизировать давление. А в Екатеринбурге вернул к жизни женщину, захлебнувшуюся в бассейне. Для того чтобы запустить ей сердце, пришлось использовать дефибриллятор. Евгений сам промок и понимал: электроразряд опасен для него. Но пострадавшая уже восемь минут находилась в состоянии клинической смерти, и времени на раздумья не было. Благодаря умелым действиям доктора она начала дышать.

"За работу в экстремальных условиях" премию получил 33-летний Сергей Кочкин, старший фельдшер скорой помощи Ивдельской центральной районной больницы. Однажды поздно вечером бригаду вызвали к пациенту, который жаловался на боль в животе. Буквально тут же у него остановилось сердце. Медики зафиксировали клиническую смерть, но через считанные минуты Сергей заставил жизненно важный орган работать с помощью дефибриллятора. Сейчас пациент полностью восстановился.

Врач-реаниматолог Станислав Киселев отправился на вертолете на срочный вызов в природный парк "Оленьи ручьи", где девушка сорвалась с высокой скалы. Садились на свой страх и риск прямо в лесу, затем переплыли реку. Задержись хоть на минуту, вспоминает доктор, было бы поздно. Эта спасательная операция стала показательной для всех экстренных служб.

Подобных примеров врачебного подвига немало, поэтому в Год медицинского работника губернатор Свердловской области и учредил премию (теперь ее будут вручать ежегодно) как знак признания заслуг врачей в борьбе за сохранение жизни и здоровья земляков.