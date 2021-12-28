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28.12.2021 15:12
Рубрика: Культура

Под знаком Лося: Златоуст обзавелся скульптурным символом

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 297(8648)
Южноуральский Златоуст стал ближе к Рио-де-Жанейро, Нью-Йорку и другим мегаполисам, обладающим своими скульптурными символами. На горе Косотур, с которой жилые кварталы города видны как на ладони, установили монументальный талисман - арт-объект "Сохатый великан".
Арт-объект создавали несколько дней, подняв на вершину стройматериалы и инструменты. Фото: Центр развития туризма Златоуста Арт-объект создавали несколько дней, подняв на вершину стройматериалы и инструменты. Фото: Центр развития туризма Златоуста
Арт-объект создавали несколько дней, подняв на вершину стройматериалы и инструменты. Фото: Центр развития туризма Златоуста

- Мысль о том, чтобы как-то одушевить самую высокую точку Златоуста, появилась давно, - говорит представитель центра развития туризма Златоуста Джулия Беленко. - Город фактически зародился у подножия этой возвышенности, отсюда развивался, и несколько лет назад власти и общественники задумали выделить это место скульптурой Иоанна Златоуста. Впоследствии от идеи отказались - крупную фигуру на горе поставить сложно.

Фото: Вера Давыдова/Предоставлено Красноуфимским краеведческим музеем
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Впрочем, через несколько лет, когда социальный предприниматель из Челябинска Валентина Городничева организовала арт-экспедицию "1406" (это вершина горы Большой Нургуш), к задумке вернулись. Валентина подбирала команду, готовую создать в регионе новые точки притяжения. На ее призыв откликнулись молодые люди из 15 регионов - художники, фотографы, режиссеры, а также скульпторы Денис Маханов, Илья Мишанин, Антон Меньшиков.

Около двух недель участники экспедиции искали подходящие локации. Осмотрели более трех десятков участков, исследовали территорию нескольких городов. Тогда директор центра развития туризма Златоуста Дина Шведкина и порекомендовала смотровую площадку Косотура, где к тому времени обустроили экологическую тропу, отмыли памятник природы от граффити и других наскальных художеств. Но на горе по-прежнему не хватало завершающего скульптурного акцента.

Прежде чем взяться за работу, активисты изучили городские легенды, определяясь с художественной тематикой. Обратились к сказу уральской писательницы Серафимы Власовой "Клинок Уреньги", в котором есть строчки о лосе-великане: "Часто стал появляться сохатый на шихане Косотур-горы, а работные любовались им. Даже в непогоду - когда хлестал дождь или шел снег - сохатый стоял на шихане и гордо глядел на землю и леса".

- Сказ показался нам знаковым, - рассказывает Валентина Городничева. - Лось - символ возрождения горы, ее гордость. Так соединились вместе идея и образ. Арт-объект создавали несколько дней, подняв на вершину стройматериалы и инструменты. На рогах у лося художник Юрий Вольф каллиграфически зашифровал отрывок из художественного произведения.

Ребята еще не успели закончить работу, как на стройплощадку стали приходить местные жители. Кто-то просто благодарил за инициативу, другие фотографировались на фоне деревянного лося.

Новый символ действительно выстрелил, соглашается Джулия Беленко. Туристический поток на Косотур заметно вырос. Идут к гордому великану и гости Златоуста, и горожане, которые прежде не часто поднимались на вершину. Но в том-то и смысл: когда история и реальность переплетаются, возникает такой магнетический эффект.

- Нам хотелось показать, что Южный Урал - это круто. Отсюда никто не уедет разочарованным, - подытоживает Валентина Городничева.

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