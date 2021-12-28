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28.12.2021 12:09
Рубрика: Общество

Школы Екатеринбурга начали готовиться к вакцинации детей от COVID-19

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)

В школах Екатеринбурга классные руководители начали собирать данные о согласии или отказе от прививки. На брифинге оперативного штаба Свердловской области прокомментировали ситуацию.

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По словам заместителя губернатора Павла Крекова, централизованных указаний о подготовке к прививочной кампании не было. Он предположил, что работа классных руководителей с согласиями связана с традиционной подготовкой к вакцинации - когда медчасть школы должна заранее узнать, с каким объемом работы ей придется столкнуться.

По словам чиновника, это логичные вопросы от образовательного учреждения и запрещать их задавать власти не планируют. Но подчеркнул, что если в учебном заведении ведется такая активность, то она идет по решению его руководства.

В очередной раз Креков напомнил, что вакцинация несовершеннолетних от коронавируса будет добровольной. На нее потребуется согласие родителей, опекунов или самого ребенка. Однако, когда начнется кампания, замгубернатора не уточнил.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекции, на Среднем Урале за сутки выявлено 544 новых случая COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев составляет 197 061. Выписано на сегодня еще 489 человек. Всего с болезнью справились 169 807 пациентов. Зарегистрировано за сутки 28 случаев смерти от коронавируса. Скончались за время пандемии 9326 свердловчан.

В регионах Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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