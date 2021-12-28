Средний Урал вошел в число лидеров по развитию допобразования

Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по развитию дополнительного образования и поддержке одаренных детей. По информации на первое декабря, 568 931 ребенок, или 83 процента всех детей школьного возраста региона, посещают кружки, секции и учебные центры. Данные точные - каждый ребенок отмечен в региональном навигаторе допобразования. Для сравнения: по всей стране поставлена задача привлечь в кружки и секции 82 процента детей только к 2030 году.

Компьютерную грамотность школьники повышают в "Точках роста" - укомплектованных современной техникой кабинетах, которые открыты в поселках и малых городах региона по нацпроекту "Образование". В Свердловской области работает пять технопарков "Кванториум", где кроме технических дисциплин ребята изучают олимпиадную математику и технический английский, учатся играть в шахматы.

83 процента школьников Среднего Урала посещают кружки, секции и учебные центры

Есть на Среднем Урале и свой аналог "Сириуса" - Центра выявления и поддержки одаренных детей. Свердловский центр называется "Золотое сечение". Если в "Кванториуме" обучают в основном техническим дисциплинам, то "Золотое сечение" забрасывает невод шире: тут и наука, и спорт, и искусство, и народные промыслы. Планируется, что в интенсивных сменах в будущем году примут участие две с половиной тысячи ребят, дистанционными программами охватят 13 тысяч человек по всей области.

При фонде "Золотое сечение" создан "Олимпиадный центр" подготовки юных гениев к интеллектуальным соревнованиям различного уровня. По числу победителей в престижных олимпиадах регион замыкает тройку лидеров после Москвы и Краснодарского края.

А вы знали, что с некоторыми талантливыми детьми предприятия заключают отложенные трудовые контракты? Выпускник только поступает в вуз, а фирма, заинтересованная в нем как в будущем сотруднике, оплачивает обучение и готовит рабочее место. Современное дополнительное образование - это не только полезное времяпровождение, но и первая ступенька карьеры.