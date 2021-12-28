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28.12.2021 01:40
Рубрика: Общество

Уральский вуз будет изучать вечную мерзлоту

Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8646)
В Уральском государственном горном университете (УГГУ) создается лаборатория для изучения вечной мерзлоты. Тема климатических изменений сегодня волнует не только ученых, но и сотрудников предприятий, которые пытаются снизить экологический вред от выбросов.

Доказано: из-за парниковых газов меняется и ледяной покров Земли - криосфера, иначе говоря, вечная мерзлота. Чтобы следить за состоянием мерзлых грунтов в месторождениях, специалисты горного университета и запускают новую лабораторию.

Для донских студентов построят самое большое общежитие

В научном центре будут разрабатывать методы анализа, прогноза физико-механических свойств горных пород, имеющих отрицательную или нулевую температуру. Для этого установят спецоборудование ценой в 20 миллионов рублей.

20 миллионов рублей стоит спецоборудование для исследований в УГГУ

Отметим, что исследованиями в области трансформации криосферы вуз занимается более 20 лет. Лаборатория будет создана в рамках федеральной программы поддержки университетов "Приоритет-2030". Она будет частью консорциума "Технологии устойчивого развития", созданного по инициативе УГГУ, куда входят предприятия горнодобывающей отрасли, восемь академических институтов и образовательных учреждений.

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