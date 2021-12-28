Росгвардейцы поздравили 99-летнего ветерана с наступающим Новым годом

Росгвардия присоединилась к Всероссийской акции "С Новым годом, ветеран!".

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что росгвардейцы поздравляют фронтовиков с Новым годом и Рождеством и вручают им подарки и поздравительные открытки от директора Федеральной службы войск национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова.

Только в центральном регионе России подарки и поздравления от директора Росгвардии получат почти 100 ветеранов, посвятивших свою жизнь войскам правопорядка.

Так, военнослужащие редакции журнала "На боевом посту" посетили полковника в отставке Михаила Васильевича Горбова, которому исполнилось 99 лет. Военные журналисты навестили его и поздравили с днем рождения и с наступающими новогодними праздниками.

Михаила Горбова призвали на действительную службу во внутренние войска НКВД СССР в сентябре 1940 года. Он участвовал в обороне Кавказа, в прорыве "Голубой линии" на Таманском полуострове, в борьбе с бандитами на Западной Украине. В послевоенные годы журналистика стала его профессией. Он трудился в журнале "Пограничник", а с семидесятого по восемьдесят третий год - в журнале "На боевом посту". Награжден тремя орденами и многими медалями.

Фото: Росгвардия/rosguard.gov.ru

А в Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии поздравили с 95-летним юбилеем и наступающим Новым годом участника Великой Отечественной войны майора в отставке Федора Михайловича Воронина.

Весной 1944 года Федор Воронин был призван в Красную Армию. После прохождения курса молодого бойца воевал на Белорусском фронте, откуда после ранения попал на монголо-китайскую границу. Освобождал города Харбин, Хайлар, Мукден, форсировал реки Ган и Дебул.

После войны Федор Михайлович служил пограничником в Забайкальском военном округе, а после окончания ленинградской военно-политической школы отправлен в Новокузнецк во внутренние войска. В апреле прошлого года ветерану войск правопорядка присвоено звание "Почетный гражданин города Новокузнецка".

Начальник Новокузнецкого отдела вневедомственной охраны подполковник Сергей Перов вручил юбиляру памятный адрес командующего Сибирским округом Росгвардии и передал поздравления от руководства и личного состава региональных подразделений войск правопорядка.