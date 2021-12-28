Роскомнадзор включил Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. О завершении процесса ведомство сообщило во вторник, 28 декабря, передает ТАСС.

Процедуру по внесению стриминговой платформы в реестр АВС Роскомнадзор начал в ноябре этого года. С таким предложением выступила ассоциация "Интернет-видео", которая представляет интересы ivi, Okko, Megogo, Amediateka и других сервисов.

Согласно сообщению ведомства, ООО "Развлекательный онлайн-сервис" (является оператором платформы Netflix в России) обеспечило соблюдение требований законодательства РФ, необходимое для включения его в реестр.

Теперь Netflix придется выполнять те же требования, что и ее российским конкурентам, а также претендовать на предустановку приложений на ввозимую в Россию электронику (смартфонов и Smart TV).

Реестр АВС был создан в России в декабре прошлого года.