Росреестр намерен повысить точность геодезических измерений до 2 см

Точность геодезических измерений в ближайшем будущем повысится до 2 см. Об этом рассказал глава Росреестра Олег Скуфинский на пресс-конференции в ТАСС о госпрограмме "Национальная система пространственных данных".

Национальная система пространственных данных будет состоять из нескольких слоев, пояснил он. К концу 2022 года Росреестр собирается обеспечить единую систему управления геодезической сетью, включая частные станции. "Точность измерений повысится до двух см. Сейчас бывает разница и в три метра", - отметил глава ведомства. Благодаря этому удастся исправить накопленные реестровые ошибки, которых насчитывается около 8,5 млн.

Вторым слоем станет единая электронная картографическая основа. Это будет отечественный аналог зарубежной системы, на основе которой сейчас создаются в том числе различные навигационные приложения.

Третий слой - Единый госреестр недвижимости. Сейчас данные в нем неполные и неточные (в ЕГРН не внесены 59% границ населенных пунктов, отсутствуют данные о правообладателях 48 млн объектов).

И еще один слой - кадастровый учет и регистрация прав. Здесь цель Росреестра - радикальное сокращение приостановлений регистраций и отказов. Предполагается, что к 2030 году кадастровый учет будет занимать не более одного дня, а по ряду сделок регистрация будет проходить практически онлайн, подчеркнул Скуфинский.

Национальная система пространственных данных сэкономит время, деньги, нервы и защитит имущество, отметил замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. Сейчас может случиться, что один и тот же участок будет выделен под занятия сельским хозяйством и под добычу недр. А участок, где построен дом, внезапно окажется землями лесного фонда. В будущем же будет "одна точка входа" - инвестор сразу увидит все особенности участка, не нужно будет изучать отдельно данные каждого ведомства. Это станет существенной защитой инвестиций, отметил Бутовецкий.