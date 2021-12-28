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28.12.2021 19:03
Рубрика: Экономика

Росреестр подбирает земли для туристических объектов

Текст: Марина Трубилина
Фото: Томское отделение РГО Фото: Томское отделение РГО
Фото: Томское отделение РГО

Сервис "Земля для туризма" будет запущен Росреестром в 2022 году. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС руководитель ведомства Олег Скуфинский.

Фото: Туристский информационный центр "Байкал"
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Поручение проработать этот вопрос дал Росреестру вице-премьер Марат Хуснуллин. Росреестр заключил соглашение с Ростуризмом и с регионами, где планируется отработать этот сервис в пилотном режиме.

Сервис будет работать по аналогии с уже существующим сервисом "Земля для стройки" (на публичной кадастровой карте размещаются сведения об участках, подходящих для строительства жилья). Но в данном случае будет представлена информация о территориях, где можно размещать объекты туристического назначения всех сегментов.

Сейчас Росреестр формирует банк данных таких земель, сам сервис будет запущен в 2022 году.

Экономика Туризм Правительство Росреестр Развитие туризма в России

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