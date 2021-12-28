Росреестр разрабатывает законопроект о невостребованных сельхозземлях

Росреестр разрабатывает новый механизм передачи в муниципальную собственность сельхозземель. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Механизм переоформления невостребованных земель сельхозназначения (зачастую выделявшихся как колхозные паи) существует с 2010 года. Муниципалитет может составить перечень невостребованных долей, пояснил Бутовецкий. Это земли, где нет наследников, где люди фактически отстранились от ведения сельского хозяйства. И в судебном порядке муниципалитет может признать право муниципальной собственности на эти земельные доли, а потом образовывать участки.

"Но за десять лет этот механизм показал не очень высокую эффективность", - отметил Бутовецкий. Сейчас Росреестр совместно с Минсельхозом готовит новый законопроект, который должен упростит переход невостребованных долей в муниципальную собственность. Предлагается дать собственникам переходный период, за это время они смогут зарегистрировать свои права. "Если они это право не зарегистрируют, тогда муниципалитет получает право собственности на эти земельные доли и уже сможет их предоставлять и ими распоряжаться", - рассказал Бутовецкий. Скорее всего, этот законопроект будет приниматься в 2022 году.