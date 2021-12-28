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28.12.2021 18:33
Рубрика: Экономика

Росреестр разрабатывает законопроект о невостребованных сельхозземлях

Текст: Марина Трубилина

Росреестр разрабатывает новый механизм передачи в муниципальную собственность сельхозземель. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Механизм переоформления невостребованных земель сельхозназначения (зачастую выделявшихся как колхозные паи) существует с 2010 года. Муниципалитет может составить перечень невостребованных долей, пояснил Бутовецкий. Это земли, где нет наследников, где люди фактически отстранились от ведения сельского хозяйства. И в судебном порядке муниципалитет может признать право муниципальной собственности на эти земельные доли, а потом образовывать участки.

"Но за десять лет этот механизм показал не очень высокую эффективность", - отметил Бутовецкий. Сейчас Росреестр совместно с Минсельхозом готовит новый законопроект, который должен упростит переход невостребованных долей в муниципальную собственность. Предлагается дать собственникам переходный период, за это время они смогут зарегистрировать свои права. "Если они это право не зарегистрируют, тогда муниципалитет получает право собственности на эти земельные доли и уже сможет их предоставлять и ими распоряжаться", - рассказал Бутовецкий. Скорее всего, этот законопроект будет приниматься в 2022 году.

Экономика Недвижимость Земля Экономика АПК Правительство Росреестр

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