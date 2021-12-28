Росреестр создаст сервис для определения цен сделок с недвижимостью

Росреестр намерен создать сервис для определения оптимальных цен сделок с недвижимостью. Этот инструмент также позволит сравнивать цены на такие сделки, сообщает пресс-служба Росреестра.

Как отмечают в ведомстве, разработка нового инструмента будет идти совместно с профессиональными участниками рынка недвижимости.

"Разработка сервиса начнется в 2022 году в рамках Национальной системы пространственных данных. Ожидается, что он будет пользоваться спросом среди агрегаторов объявлений, агентств недвижимости, финансовых и страховых компаний, а также профессиональных разработчиков программного обеспечения", - говорится в сообщении Росреестра.

Также Росреестр уже сформировал пилотные дата-сеты, или наборы данных о кадастровой стоимости недвижимости, ценах сделок и размере арендной платы за нее. Ведомство отмечает, что эта информация востребована как бизнесом, так и органами власти для анализа и прогнозирования рынка недвижимости.