Российское здравоохранение будет полностью обеспечено современным оборудованием отечественного производства уже в следующем году

В 2022 году российские производители медицинской техники будут готовы полностью обеспечить потребности рынка здравоохранения в ряде изделий средней сложности. Об этом рассказал старший управляющий директор УК "РОСНАНО", председатель Правления Консорциума "Медицинская Техника" Иван Ожгихин на форуме "БИОТЕХМЕД - 2021".

Изделия CML AT Medical. Фото: Пресс-служба СЗЦТТ

Достичь поставленной цели поможет Консорциум "Медицинская техника", учрежденный государственными корпорациями "Ростех", "Росатом", Концерном "Алмаз-Антей", Ассоциацией организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования и Ассоциацией производителей и поставщиков лекарственных средств, изделий и техники медицинского назначения. Участники Консорциума готовы занять 80 процентов рынка, не охваченного российскими производителями.

Пандемия показала, что отечественные производители медицинской техники и сопутствующих материалов готовы оперативно реагировать на самые непредсказуемые вызовы. Возросшие потребности медицины были полностью удовлетворены российской промышленностью, которая смогла оперативно поставить необходимое оборудование и расходные материалы в трудное коронавирусное время.

Отечественные производители могут производить оборудование, которое не только не уступает зарубежным аналогам, но по ряду параметров и превосходит их. Так, компания Visionix Rus (входит в группу компаний "ТехноСпарк" Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы "РОСНАНО") производит локализованное в России офтальмологическое оборудование. В частности, автоматическую систему, которая используется оптометристами при бесконтактной проверке зрения для оценки его остроты. Она сочетает автоматическое измерение рефракции и одновременную итеративную настройку линз для подбора идеального рецепта для очков.

Офтальмологическая система EyeRefract компании Visionix Rus. Фото: Пресс-служба ГК "ТехноСпарк"

Система обрабатывает данные более 40 пациентов за восьмичасовую рабочую смену без потери качества обследования и рассчитана на работу в крупных салонах оптики с высоким трафиком.

Диагностика зрения и подготовка рецепта при подборе очков с помощью системы занимает 4-5 минут. Это позволяет уменьшить время ожидания в очереди и увеличить время консультаций по подбору очков и линз в торговом зале.

Еще одна портфельная компания Группы "РОСНАНО" - LaserSpark оказывает услуги по разработке технологических процессов, в которых используются различные виды лазеров. Компания имеет опыт по подбору, расчётам и сборке лазерных систем для микромашининга, резки сапфировых подложек, PLD-процессов, хирургии и косметологии.

Стартап из Северо-Западного центра трансфера технологий Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы "РОСНАНО" инжиниринговая компания CML AT Medical разработала и поставляет на рынок краниопластины - импланты для замещения поврежденных участков черепа и твердой мозговой оболочки. Они изготавливаются из титана по индивидуальным KT-снимкам пациента с помощью 3D-печати. Такие импланты точно позиционируются на черепе, не требуют подгонки под размер дефекта черепа и значительно упрощают и ускоряют операционный процесс. Установка этих пластин позволяет добиться высокого косметического эффекта, а также защищает головной мозг и мозговую оболочку от травмирования.

Краниопластина и другие изделия CML. Фото: Пресс-служба СЗЦТТ

За последние три года на территории России было выполнено свыше 150 операций с применением краниопластин. В апреле 2021 года первая операция с использованием индивидуального комплекта изделий компании CML AT Medical успешно прошла в Национальном центре нейрохирургии в столице Казахстана Нур-Султане. Кроме того, компания совместно с Центром травматологии имени Р.Р.Вредена разработала уникальный индивидуальный эндопротез для замены коленного сустава и части бедренной кости. На российском рынке широко распространены модульные эндопротезы, однако единый индивидуальный имплантат из-за минимального количества соединительных элементов отличается повышенной прочностью и долговечностью. Моделирование таких изделий производится на основании снимков компьютерной томографии пациентов, что позволяет их спроектировать с учетом анатомических особенностей больных. Такие импланты изготовляются из биосовместимого титанового сплава с применением 3D-печати. Использование индивидуальных эндопротезов позволяет пациентам быстро вернуться к активному образу жизни.

Совместная работа CML AT Medical и НМИЦ ТО им. Р.Р.Вредена по созданию единого эндопротеза для замещения коленного сустава и бедренной кости не единственный успешный пример кооперации стартапа с медицинскими учреждениями. За последние два года специалисты инжиниринговой компании разработали индивидуальные медицинские изделия для Томского НИМЦ РАН, Клинической больницы № 122 им. Л.Г.Соколова ФМБА России, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Г.А.Елизарова, НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко. По словам директора компании Яны Чекрыжовой, экспертиза команды позволяет наилучшим образом адаптировать концептуальные решения специалистов-медиков для моделирования и изготовления печатных имплантатов. Также, сотрудничество компании с ведущими медицинскими центрами способствует увеличению доли отечественной конкурентоспособной продукции на рынке медицинских изделий страны.

3D-кейджи. Фото: Пресс-служба СЗЦТТ

По оценкам специалистов, российский рынок медицинских имплантатов имеет большой потенциал роста. Согласно данным Центра инновационных технологий в ортопедии Минпромторга России, в стране ежегодно проводится 1 млн 216 тысяч травматологических и ортопедических операций, из них более 250 тысяч - на суставах. Годовая потребность в медицинских изделиях для лечения опорно-двигательного аппарата свыше трех миллионов. При этом доля российской продукции этого назначения пока не превышает 15 процентов. Развитие внутреннего рынка печатных имплантатов позволит удовлетворить спрос отечественного здравоохранения на медицинские изделия данного сегмента и обеспечить импортозамещение.

Согласно данным исследования Scoliosis Research Society, ежегодно в России проводится около 40 тысяч операций на позвоночнике. При этом четверть из них - с применением медицинских изделий зарубежных производителей. Стартап Pozvonoq Северо-Западного наноцентра и производственной компании "Ортоинвест", входящий в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы "РОСНАНО", может изменить сложившуюся ситуацию. Компания успешно завершила лабораторные испытания десяти линеек межпозвонковых кейджей, применяющихся для решения проблем стабилизации позвоночного столба. Вывод изделий на рынок позволит заместить около 50 процентов имплантатов для спинальной хирургии иностранного производства. При этом стоимость готового изделия Pozvonoq при тех же эксплуатационных характеристиках будет на 30 процентов ниже зарубежных аналогов. Еще одно отличие этой разработки - более эффективная остеоинтеграция имплантата в костную ткань пациента. Изделия производятся из биосовместимого титанового сплава с применением 3D-печати.

Ортез. Фото: Пресс-служба ГК "ТехноСпарк"

"Каталог серийных изделий нашей компании включает более 600 типоразмеров готовых межпозвонковых кейджей, позволяющих подобрать наиболее подходящую модель исходя из специфики дефекта и анатомических особенностей опорно-двигательного аппарата пациента", комментирует директор стартапа Pozvonoq Ольга Воблая.

Сейчас также присутствуют на рынке индивидуальные аддитивные ортезы - специальные внешние медицинские приспособления для фиксации, разгрузки, реабилитации и коррекции функций повреждённого или сломанного сустава или конечности. Они позволяют заменить неудобные в ношении гипсы. Например, подобные изделия производит компания "Здравпринт". Такие ортезы создаются на основе биометрических параметров пациента с использованием технологии 3D-печати. Специальная программа создает 3D-модель индивидуального ортеза, с учетом размеров руки пациента. Время печати от 15 до 90 минут, а формовка изделия под пациента занимает всего пять минут.