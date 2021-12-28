Рост цен на бензин не превысит уровень инфляции

В 2022 году традиционно вырастут тарифы для населения и бизнеса за электричество и газ. Несмотря на общемировой тренд - рост цен на энергоресурсы, в России их существенного подорожания не предвидится. Тарифы для населения регулируются государством, а предельные уровни роста определяет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Цены на электричество и газ для населения с января не изменятся, повышение запланировано с 1 июля - на 5% и 3%, соответственно. Для промышленных потребителей ожидается подорожание электричества за год на 3,8%, а газа - на 5%.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Тихонов А вот в отношении автомобильного топлива не все так однозначно. Ожидается, что рост цен не превысит уровень инфляции, но есть несколько дополнительных негативных факторов. Во-первых, цены на бензин и дизель будут зависеть от уже находящихся на высоком уровне нефтяных котировок. Во-вторых, с января вырастет размер акциза на бензин - на 6,8% и на дизельное топливо - на 4%. В-третьих, не в пользу нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) запланировано изменение демпфирующего механизма. Но в ФАС уже предложили не менять на 2022 год его параметры. Это позволит избежать подорожания автотоплива, если цены на нефть останутся высокими. Названы регионы России с самым доступным для населения бензином