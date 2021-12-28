С космодрома Плесецк запустили ракету тяжелого класса "Ангара"

Минобороны России провело третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Персей".

Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Фото: mil.ru

Успешный старт "Ангары" был проведен на космодроме "Плесецк", самом северном космодроме в мире.

Как сообщает Минобороны России, боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки. Ракета оторвалась от земли в понедельник 27 декабря в 22.00 с пусковой установки площадки N35 Государственного испытательного космодрома минобороны в Архангельской области.

Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя. В военном ведомстве рассказали, что через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока "Персей" и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени ракеты-носителя. В расчетное время отделились первая, вторая и третья ступени, произошел сброс головного обтекателя. Ракета вышла на геостационарную орбиту на расстояние больше чем 40 тысяч км от земли Чтобы доставить любой спутник на геостационарную орбиту, ракете надо чуть больше девяти часов. За это время она совершает два витка вокруг Земли.

"Это большой шаг в освоении космического пространства и повышении боевого могущества нашего государства. Старт прошел успешно. Личный состав показал выдержку, терпение, мужество в ходе подготовки и выполнения этой важнейшей задачи", - заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин.

В корпорации "Роскосмос" отметили, что этот полет показал, что испытания ракеты "Ангара" развиваются точно по плану. "В будущем году ожидается завершение работ по строительству стартового стола для носителей этого типа на космодроме Восточный. Еще через год - первый ее пуск с нового российского космодрома", - подчеркнули в корпорации.

Это завершающий испытательный пуск "Ангары". В следующий раз в дальний космос отправится не габаритно-массовый макет, а спутники различного назначения и веса. Ракета "Ангара" является передовой разработкой российской космической отрасли. Основным заказчиком этих ракет является Минобороны России. "Ангару" можно назвать ракетой-конструктором. В зависимости от того, сколько двигателей на ней установлено, "Ангара" может выводить в космос полезную нагрузку от 3,5 до 38 тонн.

Еще одной "фишкой" ракеты являются ее двигатели. Это "речное" семейство использует экологически чистые компоненты топлива на основе кислородно-керосиновой смеси. Использование такой смеси позволит снизить экологическую нагрузку от запусков на окружающую среду.