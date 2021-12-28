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28.12.2021 19:40
Рубрика: Власть

Сергей Шойгу назвал уходящий год успешным

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8647)
Во вторник, 28 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу провел завершающее в этом году селекторное совещание, где еще раз говорил об итогах 2021-го. Он, по словам главы военного ведомства, несмотря на все сложности, был для армии и флота достаточно успешным.
В канун Нового года сбылась заветная мечта Кирюши Ушакова - он поднялся в небо на военном вертолете. Фото: Министерство обороны РФ В канун Нового года сбылась заветная мечта Кирюши Ушакова - он поднялся в небо на военном вертолете. Фото: Министерство обороны РФ
В канун Нового года сбылась заветная мечта Кирюши Ушакова - он поднялся в небо на военном вертолете. Фото: Министерство обороны РФ

"Я бы хотел поблагодарить в первую очередь промышленность, которая позволила нам выйти на уровень современности по всем видам вооружения на достаточно высокий уровень. Если говорить в целом, то это больше 71 процента. А по исправности техники, вооружения мы сегодня находимся, наверное, на первом месте. Как минимум, на лидирующих позициях среди вооруженных сил всех стран", - сказал Шойгу.

Фото: Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
Шойгу рассказал, чем в этом году жила армия

Он также поблагодарил врачей, которые занимаются борьбой с пандемией. "Помимо этого, не снижая, еще раз повторюсь, не снижая темпов и объемов выполнения своих задач по остальным заболеваниям. Потому что многим пришлось сократить оказание плановой помощи, количество плановых операций", - подчеркнул министр обороны. Шойгу напомнил, что в Вооруженных силах благодаря предпринятым усилиям, работе по вакцинации и организации самого лечения от коронавируса удалось не только понизить уровень заболеваемости, но и оказать помощь гражданскому населению. Так, учреждениям здравоохранения военные передали уже больше 1000 тонн кислорода. Эта работа, по словам министра, продолжается в отдельных регионах - там, где требуется и востребована такая помощь и поддержка.

Отдельно Шойгу сказал слова признательности ведомственным строителям, которые ввели более 3 тысяч объектов. Это позволило значительно и качественно улучшить состояние военной инфраструктуры.

Благодарности министра также удостоились наши военнослужащие в Нагорном Карабахе, Сирии, на российских военных базах за рубежом. "Год назад в Карабахе была крайне тяжелая ситуация, - напомнил Шойгу. - Усилиями нашего верховного главнокомандующего, который вел переговоры практически в круглосуточном режиме, после введения миротворческих сил РФ ее сумели все-таки успокоить. Постепенно жизнь возвращается в свое русло в этом регионе. Все больше и больше там мира и спокойствия. В этом также огромная заслуга всех, кто занимался там оказанием медицинской и гуманитарной помощи. Ну и, конечно, тех, кто стоит круглые сутки на постах миротворцев".

Между тем

После совещания начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев доложил министру обороны: "Сегодня по вашему поручению мечта Кирилла Ушакова полетать на военном вертолете сбылась. Сейчас Кирилл находится на аэродроме и готов поделиться с вами впечатлениями".
Шойгу исполнил новогоднее желание мальчика полетать на военном вертолете

Ранее Сергей Шойгу снял с установленной в Минобороны новогодней елки желаний открытку. Ее, как выяснилось, написал мальчик из города Гороховец Владимирской области. Он поделился мечтой подняться в небо на винтокрылой машине. И чтобы вертолет непременно был военным. По поручению министра новогоднее желание мальчика помогли исполнить летчики эскадрильи Западного военного округа. Они пригласили семью Ушаковых на аэродром "Семязино" во Владимире. Там Кирилла и его 6-летнюю сестренку Алису прокатили на вертолете.

По видеоконференцсвязи мальчик рассказал министру обороны, что не только поднялся в воздух, но и посмотрел боевые самолеты, вкусно покушал в летной столовой, получил много подарков от военных. Пареньку все так понравилось, что он попросил разрешения еще раз полетать на вертолете. "Хорошо, Кирилл. Ты только папу с мамой возьми с собой, ну и сестренку, если она хочет. Хорошего полета вам! С наступающим Новым годом вас! Здоровья, всего доброго!", - сказал мальчику Сергей Шойгу.

Новогодняя благотворительная акция "Елка желаний" входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Акцию организовали в четвертый раз, но Минобороны РФ участвует в ней впервые.

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