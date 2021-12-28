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Рубрика: Экономика

Сколько стоит самому срубить новогоднюю елку

Текст: Алексей Дуэль
Самый простой и надежный способ добыть себе красивую елку на Новый год - самому срубить ее в лесу. Как это можно сделать на законных основаниях, "РГ" рассказали в Рослесинфорге. Простая инструкция состоит из пяти шагов.
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

1) Позвоните в ближайшее к вам лесничество и спросите, можно ли у них срубить елку. В некоторых регионах: Амурской, Рязанской и Самарской областях, а также на Алтае этот способ не практикуется. Но на большей части страны такое вполне возможно.

Фото: Виктория Суворова
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2) Приезжайте в лесничество со своим топором и заключайте договор покупки елки на корню. Если у кого-то возникнут сомнения в том, что вы добыли дерево легально, эта бумага их тут же развеет. Обязательно проследите, чтобы в договоре стояла отметка с высотой елки, которую вы увезете с собой.

3) Отправляйтесь с сотрудником лесничества туда, где есть подходящие елки и их можно рубить. Часто это территории под линиями электропередач или другие места, где деревьям все равно не дадут вырасти большими. Поэтому никакого ущерба природе от срубленной в юном возрасти ели не будет, она все равно обречена.

4) Выбираете самую красивую елку и смело рубите ее.

5) Привозите елку домой, наряжаете и радуетесь всей семьей.

У этого способа обретения новогодней елки есть одно безусловное достоинство. Цена дерева от региона к региону может варьироваться, но в среднем елка такой высоты, что ее можно установить дома, будет стоить на корню около 50 рублей. На новогоднем базаре за эти деньги разве что лапника дадут набрать.

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