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28.12.2021 15:06
Рубрика: Общество

СМИ: Популярный напиток в два раза увеличивает риск рака

Текст: Евгения Думанская

В период пандемии профилактика рака получила новый смысл, поскольку коронавирус навел беспорядок в британской системе лечения этого заболевания, отмечает Daily Express.

Фото: iStock
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О пользе чая для профилактики рака известно многое, но, как выяснилось, иногда он может увеличивать вероятность появления болезни почти вдвое. В журнале International Journal of Cancer были опубликованы итоги исследования, показавшего, что напитки, температура которых превышает 60 градусов, увеличивают риск развития рака пищевода.

Один из авторов исследования, охватившего более чем 500 тысяч человек, Фархад Ислами, отметил, что многие люди любят пить чай или другие горячие напитки. Всем испытуемым после интервью выдавали чашку чая, нагретого до 75 градусов и просили оценить, насколько это близко к привычной им температуре чая. После этого специалисты Американского онкологического общества начали наблюдение за респондентами.

В результате выяснилось, что те, кто каждый день пил более 700 миллилитров чая с температурой выше 60 градусов имели на 90% более высокий риск развития рака пищевода по сравнению с теми, кто пил меньше чая и предпочитает напиток холоднее 60 градусов. У тех, кто пьет менее 700 миллилитров горячего чая в день, риск растет на 50%.

"Наши результаты существенно укрепляют существующие доказательства, подтверждающие связь между употреблением горячих напитков и плоскоклеточным раком пищевода", - сказал Ислами.

В Cancer Research UK добавили, что в каждой стране свои показатели заболеваемости тем или иным видом рака. Например, в Иране, где проводилось исследование, рак пищевода довольно распространен, а в Великобритании на него приходится 3% от диагностированных онкологических заболеваний. Эксперты добавили, что, возможно, это отчасти связано с привычкой добавлять в чай холодное молоко, отчего напиток быстрее остывает. Самыми существенными факторами развития рака пищевода считаются алкоголь и курение.

Перед принятием каких-либо решений, касающихся вашего здоровья, консультируйтесь со специалистом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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