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Текст:   Марина Трубилина 
19:20 28.12.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8647)

Снижение цен на жилье в 2022 году не ожидается

Снижения цен на жилье в 2022 году ожидать не стоит. Квартиры подорожали не только из-за высокого спроса (многие винили в росте цен льготную ипотеку), но и из-за перехода застройщиков на проектное финансирование (банки, в отличие от дольщиков, дают деньги девелоперам под проценты), повышения себестоимости строительства из-за нехватки рабочих (многие мигранты, к примеру, переквалифицировались в невероятно востребованных сейчас курьеров).

Снижения цен на жилье можно добиться значительным повышением предложения жилья. Но до этого еще далеко: в этом году объем ввода новостроек бьет рекорды, ожидается, что за год будет построено не менее 90 млн кв. м. Однако объем строящегося многоквартирного жилья уже около полугода держится примерно на одном уровне - около 97-98 млн кв. м, сдается примерно столько же домов, сколько и запускается новых. Во многом общее число новостроек растет за счет индивидуального жилищного строительства.

Фото: iStock
Набиуллина: Пик роста цен на недвижимость в России пройден

Отмена льготной ипотеки несколько снизила спрос на кредиты и, соответственно, на жилье, однако пока покупатели готовы оформлять кредиты и по выросшим ставкам, опасаясь, что в будущем они подрастут еще больше. Дальнейшего резкого роста ипотечных ставок, скорее всего, не будет или же он будет непродолжительным, считают эксперты.

Высокие цены на жилье, нижний диапазон которых зависит от себестоимости строительства, вместе с высокими процентными ставками могут привести к падению спроса и проблемам в строительной отрасли. Во-первых, это невыгодно банкам, поэтому скорректировать ставки может рынок. Во-вторых, на этот случай в минстрое обсуждаются дальнейшие меры по стимулированию спроса и повышению доступности жилья.

Ежемесячный платеж по ипотеке растет вслед за ценами и ставками, по данным НКР, в октябре нынешнего года ипотеку оформляли в среднем на 20,9 года, это почти на 4 года больше, чем в начале 2019-го. К концу 2022 года срок достигнет 23 лет, прогнозируют эксперты.

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