Старейший литературный журнал "Звезда" спасли от закрытия

Со-редакторы литературного журнала "Звезда" Яков Гордин и Андрей Арьев уже не первый год бьют тревогу: издание балансирует на грани закрытия. Журнал выходит с января 1924 года без перерыва, не прекращал работу даже в годы Ленинградской блокады, а сейчас, во вполне благополучные времена, едва сводит концы с концами. Главная причина - резко упавшая подписка.

Яков Гордин: Журнал "Звезда" не в первый раз оказывается перед угрозой закрытия. Фото: zvezdaspb.ru

Последние два года журнал издавался на средства, полученные от благотворительного аукциона. На торги тогда были выставлены 80 литературных артефактов из личных архивов сотрудников и друзей "Звезды". Самым дорогим лотом оказался "автограф Бродского коту" (литературоведу Константину Азадовскому). Он был продан за 850 тысяч рублей. На втором месте - конверт от первого письма, которое Иосиф Бродский отправил Якову Гордину после эмиграции. Адресат хранил его с сентября 1972 года и решил расстаться с ценным артефактом только ради "Звезды". Конверт принес журналу 550 тысяч рублей. В общей сложности выручка от аукциона составила почти 2,5 миллиона рублей.

Сейчас эти деньги подошли к концу, и редакция запустила проект по сбору средств на краудфандинговой платформе.

- Положение наше, деликатно говоря, парадоксальное, а попросту - нелепое. Наш сайт ежемесячно посещают более 10-12 тысяч читателей. Мы не обижены вниманием и, стало быть, работаем не без пользы, делаем свое дело - дело просвещения. А это, на мой взгляд, нынче самое важное, - говорит со-редактор "Звезды" Яков Гордин. - Но эти тысячи посетителей не приносят редакции ни одной копейки. А весьма скромная бумажная подписка дает минимальный доход. И каждый год мы сталкиваемся с отсутствием денег. Причем абсурдность ситуации в том, что ежели мы не выплатим себе зарплату, то теряем право на получение грантов нашего комитета по печати и московского агентства печати. Они нам весьма помогают, однако не решают проблем. Тем более что приходят не раньше середины года... 2022-й выглядит весьма мрачно. Не в первый раз журнал оказывается перед возможностью закрытия. А не хотелось бы. Скоро 100-летие нашего непрерывного существования.

Читатели и почитатели "Звезды" откликнулись на призыв о помощи довольно активно. На краудфандинговой платформе поставили планку в 400 тысяч рублей, и эту сумму собрали уже за несколько дней.

Сейчас на счету 422 тысячи. Хороший подарок ко дню рождения Якова Гордина, который на прошлой неделе отметил 86-летие.

Все деньги пойдут исключительно на то, чтобы сохранить журнал, заверяют в редакции. Акция "Живи, "Звезда", или Подари журналу новый год!" продлится еще почти три месяца, так что принять в ней участие можно будет и после праздников. Любая помощь будет не лишней.