Тайны мумии Аменхотепа I раскрыты с помощью компьютерной томографии

Радиолог Сахар Селим и египтолог Захи Хавасс, а также их команда впервые применили передовые рентгеновские технологии, включая компьютерную томографию, чтобы "оцифровать" мумию фараона Аменхотепа I. Это помогло раскрыть многие тайны мумификации без физического обследования, безопасным цифровым способом.

Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Frontiers Journal of Medicine, а коротко о них рассказывается на сайте Министерства по делам древностей Египта.

Междисциплинарная группа ученых впервые применила цифровые технологии для обследования мумии, что позволило раскрыть многие ее секреты, не прикасаясь к ней физически. В частности, впервые удалось определить черты лица фараона, его возраст и состояние здоровья на момент смерти. Кроме того, компьютерная томография раскрыла некоторые ранее неизвестные тайны процесса мумификации.

Известно, что исследованная мумия принадлежит фараону Аменхотепу I. Это было установлено ранее по погребальной маске и другим историческим "подсказкам". Этот правитель был сыном фараона Яхмоса. Он сменил на троне Египта своего отца и правил страной с 1525 по 1504 годы до нашей эры в период XVIII династии.

Мумия Аменхотепа была обнаружена в 1881 году в тайнике царского храма Бахри в древнеегипетском городе Луксоре. Установлено, что священники XXI династии перезахоронили там мумии многих фараонов и принцев, чтобы защитить их от грабителей гробниц. В период между 1881 и 1896 годами практически все эти мумии были развернуты и изучены. Исключение составляет мумия Аменхотепа I.

Ее до сих пор боятся потревожить, поскольку она отличается красотой и изыском исполнения. Только в наше время с помощью компьютерной томографии в лаборатории Египетского музея в Каире удалось изучить эту мумию.

По словам доктора Захи Хавасса, новые технологии впервые позволили цифровым методом удалить бинты, которые скрывают лицо Аменхотепа. Оказалось, что внешне этот правитель был очень похож на своего отца, фараона Яхмоса I, мумия которого хранится в Луксорском музее.

Исследование также помогло точно определить возраст Аменхотепа I - на момент смерти ему было всего 35 лет. КТ показало, что он обладал очень крепким здоровьем. Сканирование не нашло у него признаков серьезных болезней, травм или ран. Однако это лишь сгустило тайну его смерти.

Также ученые установили, что Аменхотеп I был первым же фараоном, на котором при бальзамировании был опробован новый метод - его руки были скрещены на груди на уровне предплечий. Такое положение тела ученым известно как поза Осириса.

Доктор Сахар Селим указал, что мозг фараона не был удален при бальзамировании, а остался в черепе, что не укладывается в общепринятые традиции. Как правило, мозг и внутренние органы вынимались и укладывались в специальные сосуды, которые помещались в гробнице рядом с телом.

Трехмерные рентгенограммы также указали на присутствие 30 амулетов внутри мумии, причем некоторые из них находятся между бинтами. Кроме того, мумию фараона украшает золотой царский пояс, состоящий из 34 элементов. Исследование также впервые раскрыло секреты обработки королевских мумий священниками XXI династии, которые перезахоранивали их в двух тайниках в Долине царей и Дейр-эль-Бахари. Оказывается, древние мумии подвергались повторной обработке.