Терапевт рассказал о негативном влиянии морозного воздуха на органы дыхания

Зимние холода могут негативно отражаться на состоянии дыхательных путей любого человека, а не только особо чувствительных к морозному воздуху людей. Об этом предупредил заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.

По его словам, при температуре -20…-25 градусов практически у всех будут неприятные ощущения, кашель, затрудненное дыхание, а через какое-то время может появиться боль в горле. К этим ощущениям нельзя относиться легкомысленно, так как на воспаленное горло легко "садится" любая инфекция, подчеркнул врач в интервью радио Sputnik.

Говоря об уменьшении риска переохлаждения, Карабиненко предложил вспомнить детство, когда родители в сильный мороз закрывали нам рот и нос шарфом. "Надо пользоваться шарфом или защищаться от холодного воздуха обычной медицинской маской", - заявил врач. Он пояснил, что необходимо создать условия, при которых воздух бы прогревался, согревать его потоки каким-то препятствием.

А после пребывания на морозе нужно выпить горячий чай или кофе, заключил Карабиненко.