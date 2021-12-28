Триумфальную арку в Пальмире начнут восстанавливать в 2022 году

Восстановление Триумфальной арки в древнейшем сирийском городе Пальмира начнется в следующем году. Техническая оценка состояния объекта уже проведена, сообщил во вторник, 28 декабря, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Особое внимание в совместной работе уделяется воссозданию объектов, представляющих историческую и культурную ценность. Так, в ходе совместного заседания штабов инициирован грандиозный исторический проект международного масштаба по реставрации Триумфальной арки Пальмиры, взорванной террористами осенью 2015 года, практическая реализация которого начинается с 2022 года", - сказал Мизинцев на презентации проекта.

Проект реализуется под эгидой Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" с участием Министерства обороны РФ, Центра спасательной археологии (ЦСА) Института истории материальной культуры РАН и других научных организаций. "Все работы проводятся с привлечением сирийских коллег и местного населения", - отметил Мизинцев.

По его словам, в рамках проекта Центра спасательной археологии уже выполнены необходимые подготовительные мероприятия. "Проведена работа по технической оценке состояния разрушенных элементов арки, выполнены необходимые геологические изыскания, определены объем, состав сил и средств для предстоящих работ", - сказал Мизинцев. По его словам, авиационные перевозки, транспортное обеспечение, а также ряд логистических и охранных мероприятий в рамках проекта выполняются силами Минобороны России.

"Все проводимые совместные мероприятия направлены на укрепление российско-сирийских отношений, углубление культурных и экономических связей между российским и сирийским народами, а также демонстрируют растущее лидерство России в сирийском урегулировании", - подчеркнул Мизинцев.