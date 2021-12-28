Ученые: Заражение "омикроном" снижает риск заболеть "дельта"-штаммом

В организме людей, инфицированных штаммом коронавируса "омикрон", вырабатываются антитела, которые способны нейтрализовать "дельта"-штамм. Об этом сообщил ученый из НИИ здравоохранения ЮАР (AHRI) Алекс Сигал.

Проведенное исследование на небольшой группе пациентов, зараженных "омикроном", пока не прошло проверку, поэтому эти выводы предварительны, но первые результаты говорят о том, что нейтрализация "дельты" в организме подопытных увеличилась в 4,4 раза. По мнению группы ученых, после заражения "омикроном" шансы пациента заболеть "дельтой" в целом снижаются.

Штамм коронавируса "омикрон" появился во второй половине ноября в ЮАР, Ботсване и Гонконге. За месяц он успел распространиться во всех странах мира, за исключением четырех государств. Среди особенностей этого штамма - высокая заразность и, как правило, легкие симптомы течения заболевания. При этом "дельта"-штамм, появившийся ранее, является куда более агрессивным вариантом, который люди часто переносят с трудом.

Чтобы избежать тяжелого течения заболевания все зависимости от заражающего штамма, врачи рекомендуют пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. Для не болевших и не привитых ранее людей рекомендуются две дозы вакцины, для переболевших или ранее привитых - однократное введение вакцины. По мнению ученых, наиболее стойкий иммунитет у людей, которые перенесли заболевание, а затем вакцинировались через полгода.