Ученые: Заражение "омикроном" снижает риск заболеть "дельта"-штаммом

Новости

СМИ: Мужчина захватил отделение банка в Черногории 12:57
Глава МИД ФРГ заявила о "геостратегической роли" проекта "Северный поток-2" 12:22
Мурашко: Хочется верить, что пандемия ковида закончится в 2022 году 12:19
Мурашко рассказал об "идеальном лекарстве" против коронавируса 12:13
Посол в Германии призвал к скорейшему вводу в эксплуатацию "Северного потока-2" 12:11
Лавров: Россия будет твердо отстаивать свои интересы на переговорах с США 12:10
Хуснуллин: проблемы с водой в Крыму решены 11:52
Программа развития Крыма может быть продлена до 2030 года 11:45
Тереза Мавика покидает пост генерального директора фонда V-A-C 11:45
В Минске собраны материалы о зверствах польских силовиков 11:38
Кабмин расширил список товаров, которые можно купить на маткапитал 11:36
Ввод жилья за год станет рекордным за всю историю России 11:30
Роскачество обнаружило кишечную палочку в паштетах 11:24
Росгвардейцы более тысячи раз спасали людей в 2021 году 11:15
Собянин представил проект реабилитации Щукинского парка 11:11
В Дагестане ракетный комплекс "Бал" заступил на боевое дежурство 11:04
Оформить выплаты по уходу за инвалидами или пожилыми людьми стало проще 11:00
Бельгийская принцесса выходит замуж за банкира 10:49
Кабмин выделит 1,8 млрд рублей на модернизацию информационной системы ОМС 10:32
СК возбудил дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии 10:28
В США в основании снесенной статуи генерала Ли нашли вторую капсулу времени 10:16
В ФТС прокомментировали сообщения о "пробке" на границе России с Китаем 10:11
Упавший в Удмуртии вертолет совершал патрулирование нефтепровода 10:07
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию 09:58
Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска 09:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 12:48
Рубрика: Общество

Ученые: Заражение "омикроном" снижает риск заболеть "дельта"-штаммом

Текст: Анастасия Селиванова
За состоянием пациентов в отделении реанимации наблюдение идет круглые сутки. Фото: ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова За состоянием пациентов в отделении реанимации наблюдение идет круглые сутки. Фото: ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
За состоянием пациентов в отделении реанимации наблюдение идет круглые сутки. Фото: ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова

В организме людей, инфицированных штаммом коронавируса "омикрон", вырабатываются антитела, которые способны нейтрализовать "дельта"-штамм. Об этом сообщил ученый из НИИ здравоохранения ЮАР (AHRI) Алекс Сигал.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Ученые: Риск повторного заражения от "омикрона" в пять раз выше, чем от "дельты"

Проведенное исследование на небольшой группе пациентов, зараженных "омикроном", пока не прошло проверку, поэтому эти выводы предварительны, но первые результаты говорят о том, что нейтрализация "дельты" в организме подопытных увеличилась в 4,4 раза. По мнению группы ученых, после заражения "омикроном" шансы пациента заболеть "дельтой" в целом снижаются.

Штамм коронавируса "омикрон" появился во второй половине ноября в ЮАР, Ботсване и Гонконге. За месяц он успел распространиться во всех странах мира, за исключением четырех государств. Среди особенностей этого штамма - высокая заразность и, как правило, легкие симптомы течения заболевания. При этом "дельта"-штамм, появившийся ранее, является куда более агрессивным вариантом, который люди часто переносят с трудом.

Чтобы избежать тяжелого течения заболевания все зависимости от заражающего штамма, врачи рекомендуют пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. Для не болевших и не привитых ранее людей рекомендуются две дозы вакцины, для переболевших или ранее привитых - однократное введение вакцины. По мнению ученых, наиболее стойкий иммунитет у людей, которые перенесли заболевание, а затем вакцинировались через полгода.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минздрав уточнил рекомендации по лечению коронавируса
МИД РФ: США не ограничат конвертацию рубля
Власти Франции объявили об ужесточении ограничительных мер
Мурашко рассказал об "идеальном лекарстве" против коронавируса
Главный тренер молодежной сборной России: Мы могли сыграть лучше
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год