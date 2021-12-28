Умер французский телеведущий Гришка Богданофф

На 73-м году жизни умер Гришка Богданофф, прославившийся вместе со своим братом-близнецом Игорем благодаря первой для французского ТВ передаче, которая была посвящена научной фантастике.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, телеведущий "умер в парижском госпитале".

Братья Богданофф работали на французском телевидении с конца семидесятых. В 1982-м были ведущими шоу "2002: Одиссея будущего".

Настоящие имена братьев Богданофф - Игорь Юрьевич и Григорий Юрьевич Остасенко-Богдановы. Их отец - русский художник Юрий Богданов. Во время Второй мировой войны он был угнан на работы в Германию в 12-летнем возрасте, а после войны он остался в Европе, переехав во Францию.