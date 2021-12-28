Уроки пандемии: что стоит за успехом кондитерской промышленности

2021 год стал переломным рубежом для множества рынков, и индустрия кондитерских изделий - не исключение.

Пока одни считают потери, другие вкладываются в развитие, и битва за покупателя обостряется. Но что движет современной "кондитеркой" и почему для производства привычных продуктов вроде "чупа-чупса" нужны самые современные технологии?

Пост-кризисный ренессанс

Коронавирус сильно ударил по глобальному рынку кондитерских изделий: с порядка $210 млрд в 2019 году он просел до отметки в $188 млрд в 2020-ом, перечеркнув прогнозы о стабильном росте. Локдауны, ухудшение материального положения людей, проблемы с логистикой не оставили шансов на рост многим компаниям, дав взамен лишь возможность приспособиться к новым условиям.

По предварительным итогам 2021 года, глобальные объемы рынка кондитерских товаров приближаются к отметке $195 млрд, а в 2028 году речь, возможно, будет идти о $240 млрд. Для России, входящей в топ-5 наиболее прибыльных, с "кондитерской" точки зрения, стран, это более чем позитивная динамика.

"Кондитерская отрасль идет по пути восстановления после спада, вызванного пандемией. По прогнозу "АСКОНД" (Ассоциация предприятий кондитерской промышленности - Прим. ред.), по итогам 2021 года российским предприятиям удастся компенсировать снижение объемов производства 2020 года, которое составило 2,1%. При этом восстановление и рост темпов производства связаны не только с восстановлением потребления кондитерской продукции на внутреннем рынке нашей страны, но и с развитием экспортного направления продаж. По данным за 8 месяцев текущего года, объем российского экспорта кондитерской продукции увеличился на 18% в абсолютном выражении к уровню аналогичного периода прошлого года, составив 545,8 тысячи тонн", - отметил Вячеслав Лашманкин, исполнительный директор "АСКОНД".

Лашманкин считает, что пока говорить о стабильности преждевременно, неопределенность остается высокой. По его словам, это подогревается ростом логистических расходов, увеличением стоимости ключевых видов сырья, упаковки.

Баланс 2.0

Идея устойчивого развития, подразумевающая ответственное использование ресурсов, актуальна, как никогда. Кондитерская индустрия - один из заметных проводников этого принципа.

Наиболее четко динамика прослеживается на примере предприятий, которые, помимо уже стандартных инноваций, активно включаются в социальную повестку. Так, в компании Perfetti van Melle, производителе сладостей Chupa Chups, Fruittella, Meller, Mentos и Sula, потребитель, сотрудник и его интересы, а также ответственное отношение к вопросам природоохраны - одни из основных направлений развития. Все фабрики компании сертифицированы по высшим международным стандартам (ISO), работа по улучшению показателей продолжается.

"По итогам этого года на обеих производственных площадках Perfetti van Melle был отмечен рост объемов производства, речь идет о цифрах в более чем 20%. Наиболее показательна динамика развития нашего предприятия в подмосковной Истре, которое является одним из основных налогоплательщиков округа. На заводе трудятся свыше 500 человек, и производительность на нем увеличилась сразу на 30%. Это высококвалифицированные и, что важно, местные кадры, которые постоянно обучаются и осваивают новые компетенции. Люди - основа индустрии, потому даже меры по повышению производительности труда направлены на облегчение труда, автоматизацию процесса и повышение квалификации. Мы стараемся проводить всеобъемлющую социальную политику, и, помимо благополучия наших сотрудников, заинтересованы в развитии всего Истринского района. Но, в соответствии с законодательством, большая часть налоговых отчислений от завода уходит сразу в федеральный или областной бюджет. Поэтому мы на регулярной основе выделяем дополнительные средства и помогаем городскому округу, поддерживая инициативы по его развитию", - так характеризует тренд на растущую "социальность" индустрии Василий Акимов, директор по производству Perfetti van Melle.

Он напоминает, что за минувший год на заводе запустили линию полного цикла по производству экструдированного мармелада Chupa-Chups. Это полностью автоматизированный комплекс, обеспечивающий высокоэффективное производство: необходимость в физическом труде при таком сценарии сокращена до минимума. Также был запущен новый современный цех по производству жевательной резинки Mentos.

Тяжелый софт

Современные технологии внедряются не только в производственные процессы, но и в системы безопасности труда, пищевой безопасности и мер противодействия коронавирусу. На предприятии Perfetti van Melle уже сегодня работают системы искусственного интеллекта (ИИ), контролирующие правильность ношения масок и применения других средств индивидуальной защиты.

ИИ может стать "золотой жилой" для производителей и удивить даже пресытившуюся аудиторию. Результат работы алгоритмов уже сегодня ложится в основу рецептуры некоторых товаров. Одну из решающих ролей в этом направлении сыграют и относительно новые инструменты, задействующие весь потенциал Big Data. Сегодня подобные решения помогают гигантам кондитерской индустрии находить новые ниши.

Кондитерская индустрия переживает свое перерождение, переосмысляя как сценарии работы, так и свои базовые ценности. Растущее внимание к социальному фактору - мировой тренд. Как и пандемия, влияние которой ощущается во всех без исключения сферах. Но "кондитерка" доказала свою способность адаптироваться, а значит, готова развиваться дальше.