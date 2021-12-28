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Рубрика: В мире

В Австрии введут оплату за сданные пластиковые бутылки

Текст: Александр Саможнев

Министерство защиты климата Австрии выделяет 110 миллионов евро на поощрение перехода на многоразовые бутылки и залог на пластиковые бутылки и банки. В рамках запланированной залоговой системы мелким розничным торговцам будет компенсировано 100 процентов затрат на установку автоматов по сдаче тары, сообщает портал nachrichten.at.

Фото: AP
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Новый закон об управлении отходами предусматривает, что с 2025 года при покупке одноразовой упаковки для напитков будет взиматься залог, который клиенты получат обратно, как только они вернут упаковку.

По словам министра защиты климата Леоноры Гевесслер, точные рамки проекта будут разработаны в 2022 году. Нужно дать торговле время для перехода. Для многоразового розлива напитков и мойки тары необходимо приобрести оборудование, а также перестроить логистику. В настоящее время большая часть супермаркетов вообще не имеет необходимой инфраструктуры. Мелким торговцам компенсируется 100 процентов затрат, связанных с реформой, более крупные компании получают от 40 до 60 процентов субсидии. Ожидается, что из-за залога товар вырастет на 20-30 центов.

"Важной вехой" назвала Гевесслер нововведение, для реализации которого потребовалось много убеждений и переговоров, В Австрии ежегодно образуется более 900 тысяч тонн пластиковых отходов, около 50 тысяч тонн - это упаковка для напитков.

Ассоциация австрийской химической промышленности (FCIO) поддержала закон о залоге на одноразовые бутылки и банки и назвала его "важным инструментом в расширении переработки пластмасс".

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