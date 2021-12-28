В австрийском Тироле отказали во въезде 110 британцам

В земле Тироль, известной своими горнолыжными курортами, отказали во въезде 110 туристам из Великобритании. В подавляющем большинстве у них не было 48-часовых ПЦР-тестов. Такие правила были введены в Австрии незадолго до Рождества, пишет газета Kleine Zeitung.

По словам представителя полиции, туристы, вероятно, были недостаточно информированы о требованиях к въезду "из-за соответствующей информации в интернете" и предположили, что тесты действительны в течение 72 часов. Кроме того, некоторые из отдыхающих были вакцинированы только дважды.

В понедельник состоялось официальное разъяснение со стороны городского магистрата Инсбрука. В результате, двенадцать человек, в основном семьи с детьми, прошли дополнительный ПЦР-тест, и им разрешили остаться в Тироле. Остальные вернулись домой за свой счет. Для сорока туристов, которые не смогли сразу улететь, организовали ночевку в отеле в Инсбруке.

Министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн выразил сожаление, что британские туристы фактически под конвоем вынуждены были улететь домой. Он отметил, что ужесточение мер, принятых австрийским правительством, распространяется на граждан Великобритании, Нидерландов, Дании и Норвегии, которые сильно пострадали от "омикрона". Уточнять информацию о въезде в страну лучше всего на официальном сайте МИД.