В австрийском Тироле отказали во въезде 110 британцам

Новости

СМИ: Мужчина захватил отделение банка в Черногории 12:57
Глава МИД ФРГ заявила о "геостратегической роли" проекта "Северный поток-2" 12:22
Мурашко: Хочется верить, что пандемия ковида закончится в 2022 году 12:19
Мурашко рассказал об "идеальном лекарстве" против коронавируса 12:13
Посол в Германии призвал к скорейшему вводу в эксплуатацию "Северного потока-2" 12:11
Лавров: Россия будет твердо отстаивать свои интересы на переговорах с США 12:10
Хуснуллин: проблемы с водой в Крыму решены 11:52
Программа развития Крыма может быть продлена до 2030 года 11:45
Тереза Мавика покидает пост генерального директора фонда V-A-C 11:45
В Минске собраны материалы о зверствах польских силовиков 11:38
Кабмин расширил список товаров, которые можно купить на маткапитал 11:36
Ввод жилья за год станет рекордным за всю историю России 11:30
Роскачество обнаружило кишечную палочку в паштетах 11:24
Росгвардейцы более тысячи раз спасали людей в 2021 году 11:15
Собянин представил проект реабилитации Щукинского парка 11:11
В Дагестане ракетный комплекс "Бал" заступил на боевое дежурство 11:04
Оформить выплаты по уходу за инвалидами или пожилыми людьми стало проще 11:00
Бельгийская принцесса выходит замуж за банкира 10:49
Кабмин выделит 1,8 млрд рублей на модернизацию информационной системы ОМС 10:32
СК возбудил дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии 10:28
В США в основании снесенной статуи генерала Ли нашли вторую капсулу времени 10:16
В ФТС прокомментировали сообщения о "пробке" на границе России с Китаем 10:11
Упавший в Удмуртии вертолет совершал патрулирование нефтепровода 10:07
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию 09:58
Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска 09:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 12:20
Рубрика: В мире

В австрийском Тироле отказали во въезде 110 британцам

Текст: Александр Саможнев

В земле Тироль, известной своими горнолыжными курортами, отказали во въезде 110 туристам из Великобритании. В подавляющем большинстве у них не было 48-часовых ПЦР-тестов. Такие правила были введены в Австрии незадолго до Рождества, пишет газета Kleine Zeitung.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
В Австрии локдаун для непривитых выпадет на праздники

По словам представителя полиции, туристы, вероятно, были недостаточно информированы о требованиях к въезду "из-за соответствующей информации в интернете" и предположили, что тесты действительны в течение 72 часов. Кроме того, некоторые из отдыхающих были вакцинированы только дважды.

В понедельник состоялось официальное разъяснение со стороны городского магистрата Инсбрука. В результате, двенадцать человек, в основном семьи с детьми, прошли дополнительный ПЦР-тест, и им разрешили остаться в Тироле. Остальные вернулись домой за свой счет. Для сорока туристов, которые не смогли сразу улететь, организовали ночевку в отеле в Инсбруке.

Министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн выразил сожаление, что британские туристы фактически под конвоем вынуждены были улететь домой. Он отметил, что ужесточение мер, принятых австрийским правительством, распространяется на граждан Великобритании, Нидерландов, Дании и Норвегии, которые сильно пострадали от "омикрона". Уточнять информацию о въезде в страну лучше всего на официальном сайте МИД.

В мире Европа Австрия В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Минздрав уточнил рекомендации по лечению коронавируса
МИД РФ: США не ограничат конвертацию рубля
Власти Франции объявили об ужесточении ограничительных мер
Мурашко рассказал об "идеальном лекарстве" против коронавируса
Главный тренер молодежной сборной России: Мы могли сыграть лучше
Западная пресса больше не считает США демократией и предупреждает о гражданской войне
Что происходит с экономикой и финансами Турции